Tibo (21) houdt feesttweedaagse in café De Koornmarkt: “Na één jaar tevreden waar we staan”

Op 15 december was het net één jaar dat Tibo Decruw de uitbating van café De Koornmarkt overnam, komend weekend (21 en 22 december) viert hij dat.

Tibo Decruw (21) opende vorig jaar met de kerstmarkt in Izegem de deuren van café De Koornmarkt. Dat was jarenlang open gehouden door Tom Sintobin, maar die was vertrokken naar Kaffee Lagaar om er daar een succes van te maken. “Het openingsweekend was uitstekend,” herinnert Tibo zich. “Maar dat is vaak zo natuurlijk, ook die eerste weken komt iedereen eens kijken. Maar je moet natuurlijk een vast cliënteel trachten op te bouwen. En dat is ondertussen aardig aan het lukken. Tom had natuurlijk ook zijn vaste klanten, een groot deel daarvan is mee met hem verhuisd. Maar wij mikken hier op een iets ander publiek. Iedereen is hier uiteraard welkom, maar de grootste groep van mijn klanten zijn twintigers en dertigers. Kaffee Lagaar is meer een dag- en avondcafé, wij houden hier wat langer open. Het gebeurt ook vaak dat mensen van bij Tom nog eens naar hier komen.”

“Op oudejaarsavond ga ik om 22 uur open”

Tibo, die uit Beveren-Roeselare afkomstig is, kende de horecasector ondanks zijn jonge leeftijd goed. “Mijn pa Gino had in Beveren nog café ‘t Dorp open gehouden, mijn nonkel Rudi runde in Oekene nog De Groene Dreve en de Platte Tube. En zelf hielp ik al van jongsaf in de horeca. Na mijn studies elektromechanica heb ik nog enkele maanden bij busbouwer VDL in Beveren gewerkt, maar ik ben blij dat ik de stap naar de horeca heb gezet.”

Om zijn eerste verjaardag in De Koornmarkt te vieren trakteert Tibo zaterdag 21 en zondag 22 december met hapjes. “En zaterdagavond komt DJ AudioVibes (Wesley Dejaeghere) plaatjes draaien. Ik kijk ook uit naar komende zomer, dan zal ik mijn terras voor het eerst kunnen zetten. Afgelopen zomer was dat door de werken nog niet mogelijk. In een jaar tijd heb ik ook heel wat mensen leren kennen en leerde Izegem mij ook kennen. Ik ga ook graag eens langs bij de collega’s op mijn vrije momenten. We hebben ook een uitstekende kerstmarkt achter de rug en we zijn klaar om in 2025 nog verder te groeien. Ik ben ook van plan om regelmatig een groepje uit te nodigen, in november was Girls from Below hier nog te gast.”

Het café is van donderdag tot en met maandag telkens open vanaf 16 uur. “Maar op oudejaarsavond doe ik dit jaar ook open, vanaf 22 uur. En dat zal wel tot ‘s morgens vroeg zijn”, vermoed ik.