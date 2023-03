’t Straatje in Kortrijk is met Patron een nieuw sfeer- en feestcafé rijker

Vanaf 18 april wordt de uitgaansbuurt in de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk met het nieuwe café Patron versterkt. Partners Anne Marie Sanchez, Joven Deremeaux, Henri De Roo en Ibn Demanet willen met hun zaak inspelen op het tekort aan uitgaansplekken in Kortrijk. “Met Patron creëren we een plaats waar men kan praten en feesten. Alles op een veilige en leuke manier. Onze programmatie is zeer gevarieerd: van elektronisch tot akoestische livemuziek. Iedereen moet zich kunnen thuis voelen bij Patron”, zeggen uitbaters Ibn Demanet (30) en Henri De Roo (31).

Brouwerij De Brabandere kocht het pand tussen Den Trap en De Geverfde Vogel en klopte eerst aan bij Anne Marie en Joven van La Bodeguita del Medio om het nieuwe café uit te baten. Op hun beurt spraken ze goede vrienden Henri en Ibn aan die al lang samen een horecazaak wilden uitbaten. “Bavik wou graag een voorbeeldcafé lanceren. We mochten volledig ons ding doen en kregen het volste vertrouwen bij de invulling ervan. Patron wordt een combinatie van verschillende sferen en muziekstijlen. Op de binnenkoer hebben we een verhoog die kan dienen als podium die we bijvoorbeeld kunnen inzetten voor zowel dj’s als livebands. Muzikaal talent die zich geroepen voelt om hier te performen, mag zich steeds aanmelden via onze Instagrampagina. We geven graag de kans aan beginnende muzikanten”, vertelt Henri.

Jaren 20 en Franse stijl

Het sfeer- en feestcafé richt zich vooral op 21-plussers. Op de kaart staan wijnen volgens het seizoen, pintjes aan 2,50 euro en een twaalftal cocktails van maximum 10 euro. Het interieur ademt jaren 20 en een Franse stijl, te vergelijken met Bar Filia wat verderop.

De opening van Patron verloopt op uitnodiging die te verkrijgen is door een bericht te sturen naar @patronkortrijk op Instagram of een mail te sturen naar ibn@patronkortrijk.be. De opening duurt dertien dagen: van 18 tot en met 30 april en is gelimiteerd in capaciteit per dag. “Zo willen wij een toffe sfeer creëren waarbij we iedereen een persoonlijke verwelkoming en een deftige babbel kunnen geven”, aldus het duo.

Na de openingsperiode is Patron telkens open van woensdag tot en met zondag vanaf 16 uur.