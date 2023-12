’t Rietje opnieuw open dankzij Justine Ferret (23), jongste cafébazin van Kortrijk

Sinds vorige vrijdag is volkscafé ’t Rietje op de Pottelberg na drie maanden heropend. De gedreven 23-jarige Justine Ferret stopte haar studies Rechtspraktijk aan HOGENT om haar horeca-ambities na te jagen. “Het is nostalgie, hier dronk ik mijn eerste pintje.”

Justine werkt al sinds haar zestiende in de horeca. “Vrijdagavond na school moest ik van mijn papa een paar uur helpen in sportclub Wikings voor ikzelf pinten mocht gaan drinken.” In 2018 werkte ze vier jaar als jobstudent bij eetcafé De Kameleon in Heule, zowel keuken als zaal. “Daar heb ik het meest geleerd en de grootste werkervaring opgedaan. Wat begon met enkel zondagavond eindigde in een heel weekend, tot zelfs donderdagavond. Mijn mama zei op een bepaald punt dat ik beter daar mijn bed zou zetten. Door mijn passie voor de horeca, en liefde voor uitgaan, werden mijn studies wat verwaarloosd. Ik besloot vast te werken voor De Kameleon en wou ooit een eigen horecazaak, maar na slechts een jaar kwam die sneller dan verwacht.”

Justine woont slechts een paar huizen verder van ’t Rietje. Toen buurvrouw Pierette Debels na 27 jaar zei dat ze wou stoppen, is Justine op de opportuniteit gesprongen. “Ik wou het nu doen en niet binnen 10 jaar. ’t Rietje kent als enigste café op de Pottelberg niet veel concurrentie. Ik wil de afterwork pintjes – een Bockorpils kost slechts 2,50 euro – van de omliggende bedrijven en scholen terug naar hier brengen. Een volkscafé voor iedereen, van scouts tot oma en opa. Dat spreekt me vooral aan in de horeca, het sociaal contact. Je zit ook altijd in het plezier en hoort van alles en nog wat. Ik ben heel graag onder het volk. Als ik een halfuur alleen zit, kom ik al gek.”

Justine zal in ’t Rietje kleine snacks serveren zoals croque-monsieurs, pizza baguette of kaasballetjes. “Tegen dit weekend komen daar ook spaghetti en macaroni met een eigen touch bij. In mijn kaassaus zitten twee extra ingrediënten, maar wat die zijn zeg ik niet. Je zal moeten komen proeven”, zegt de goedlachse Justine.

’t Rietje is van woensdag tot zondag open van 11 uur tot sluit, de dinsdag vanaf 16 uur. Maandag is het volkscafé gesloten.