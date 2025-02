‘t Rietje op Pottelberg gaat weer open onder Diego (53): “Hier betaal je nog steeds 2,50 euro voor een pintje”

Enkele maanden nadat Justine Ferret eetcafé De Kameleon op Heuleplaats overnam, opent Diego Houtekier (53) opnieuw de deuren van volkscafé ’t Rietje op zaterdag 15 februari.

Diego Houtekier, afkomstig uit Marke, heeft zijn hele carrière in de bouwsector gewerkt, maar door gezondheidsproblemen met zijn rug en knieën besloot hij naar lichter werk te zoeken. “Niet evident in de bouwsector natuurlijk. Ik heb altijd horeca willen doen, maar mijn echtgenote was er niet voor te vinden. Nu heb ik eindelijk groen licht gekregen. Liever een café runnen dan zelf pintelieren (lacht).”

Diego is geen vreemde in de horecawereld. “Mijn ouders baatten café ‘De Kring’ in Sint-Eloois-Winkel uit, waar ik ben opgegroeid en mooie herinneringen aan heb. Zelf zit ik ook vaak op café, zoals dat gaat in de bouw.” Eigenlijk zou Diego café De Nieuwe Wandeling in Lauwe overnemen, maar op het laatste moment sprong de deal af omdat het gebouw verkocht zou worden.

“Plotseling zat ik zonder werk, maar met hulp van mijn boekhouder zochten we snel naar een ander pand. Na veel telefoontjes naar brouwers en het bekijken van aanbiedingen, bleek café ‘t Rietje de beste keuze. Het was moderner en recent opgedaan, dus instapklaar. Justine wou er ook snel vanaf. Zo kon ik eerder starten dan gepland.” Op zaterdag 15 februari gaat ‘t Rietje open. Voor het openingsfeest wil Diego nog wachten op het mooie weer om de barbecue op het terras achteraan te gebruiken.

Zelfde concept

De nieuwe horecabaas was al fan van het café en is er vroeger verschillende keren geweest toen Justine nog de uitbater was. “Ik vind de ligging prachtig én er zijn geen andere cafés in de buurt. Het concept blijft hetzelfde: een dagcafé met snacks zoals een portie gemengd en croque monsieurs, hapjes op zondag, en op vrijdagavond stutjes met gekapt. Ik serveer alle bieren van Bockor. Hier betaal je nog steeds 2,50 euro voor een pintje.”

Diego beschrijft zichzelf als een sociale cafébaas. “Ik moet onder de mensen zijn. Een paar uur alleen thuis en ik word gek. Ik verwacht veel oud-collega’s en mijn zoon zal ook zijn vrienden meebrengen, evenals collega’s van andere bedrijven die nieuwsgierig zijn. Zij zien het natuurlijk allemaal zitten (lacht).”

‘t Rietje biedt 36 zitplaatsen binnen en een terras achteraan dat bijna even groot is. Het café is alleen gesloten op maandag en op andere dagen geopend van 10 uur tot sluit. Op zondag van 10 tot 17 uur.