“Sportcafé, maar gemiddelde leeftijd is hier soms boven de 70”: Rik runt sportcafetaria in Oostrozebeke

Sportcafetaria Rik, onder hetzelfde dak van de sporthal, is naast sportbar ook een volkscafé. Heel wat mensen, van de sportieve jonge gasten tot de Okra-petanquers vinden er de weg naar Rik De Cabooter. De geboren Waregemnaar heeft zijn draai gevonden in de rustige gemeente.

“We hebben eigenlijk nog het enige caféterras in Oostrozebeke”

Het aantal cafés in het centrum van Oostrozebeke is er ferm op achteruit gegaan. Er is nog Vrij Polen, maar na de sluiting van ’t Pleintje houdt het daar ook op met ‘gewone’ cafés. Rik De Cabooter, die de sportcafetaria runt, is dan ook in het gat gesprongen, of gerold zo je wil. Iedereen is er welkom en heel wat mensen vinden er de weg. “Deze morgen was het weer volle bak, het was hier markt. Maar ik verdenk er wat mensen van dat ze eigenlijk niet naar de markt komen, maar gewoon rechtstreeks naar hier”, glimlacht de sympathieke patron als we langsgaan op de marktdag.

Op vrijdag is het ook best een drukke dag. In de namiddag spelen de Okra-leden er petanque. “Het was vorige week volle bak aan het regenen, maar dat kon hen niet tegenhouden. Het is een leuke bende. Eerst komen ze hier iets drinken en om 14 uur beginnen ze er aan. Om daarna nog de nabespreking te doen.”

“Onze concessie is ondertussen al stilzwijgend verlengd”

Sinds 1 september 2015, straks dus negen jaar, is hij de zaakvoerder. Rik (57) krijgt de hulp van zijn echtgenote Victoire Amez (55) en dochter Glenna (30). “De concessie is ondertussen ook stilzwijgend verlengd, ik zal hier nog zeker tot 31 augustus 2027 actief zijn. En wie weet daarna, dat zien we dan wel. Ik zal nog niet op pensioen kunnen, zoveel is zeker.”

“Mijn ouders hebben ook 30 jaar café gehouden”

Rik kende natuurlijk al het klappen van de horecazweep voor hij in Oostrozebeke belandde. “Mijn ouders hebben 30 jaar café De Gilde in het centrum van Waregem uitgebaat. Ik ben dus Waregemnaar, maar we wonen nu in deelgemeente Sint-Eloois-Vijve. Ik heb ook 7,5 jaar de cafetaria van het zwembad in Tielt open gehouden. Toen al waren er mankementen aan het bad, nu is het daar dus helemaal gesloten. En ik ben tussenin nog vijf jaar gaan werken voor ik hier al belandde. Ik had eerder al interesse getoond, maar de voorwaarden waren toen niet goed. Uiteindelijk heeft het een tijdje leeg gestaan, tot sportfunctionaris Sabine Velghe me opnieuw contacteerde. Ze kende me nog en toen zijn we wel tot een overeenkomst gekomen met de gemeente.”

Prachtig terras

Rik wist ook aan wat zich te verwachten. “Op het moment dat ik hier kwam, kwam de Wielsbeekse minivoetbalcompetitie hier wedstrijden afwerken. Dan weet je dat je sowieso al wat volk zult hebben. Zelf sponsor ik hier ondertussen ook een minivoetbalploeg, net als de basketveteranen die dit jaar hun 50ste verjaardag vieren. BBC Rozenbeka is hier ook thuis, er is het badminton en ondertussen is er ook floorball bij gekomen. Het voetbalterrein ligt hier vlak naast, maar die hebben hun eigen kantine. Maar bij een wedstrijd heb ik toch altijd wel wat mensen die hier binnen druppelen, al gaan de meesten uiteraard naar de voetbalkantine.”

Maar ook de petanquesport zorgt voor een grote toeloop naar de cafetaria en ook darts is hier ondertussen populair. “Stefaan Devos, trouwens op het jongste BK 33ste, is de stichter van de club. Er wordt hier wel een mooi niveau gehaald, er worden minitornooitjes gespeeld en er wordt ook vaak gewoon getraind. En ook Okra is ondertussen begonnen met darts. Ja, op sommige momenten ligt de gemiddelde leeftijd hier een stuk boven de zeventig. Maar die mensen komen graag en wij zijn er graag voor hen. Bij 80 procent van die mensen, die ik haast allemaal bij voornaam ken, weet ik al wat ze gaan drinken. En meestal ook waar ze gaan zitten.”

Een toogpubliek is er niet echt in Sportcafetaria Rik. “Maar van zodra de zon komt piepen, is er ons terras. Dat zit hier vaak tjokvol. Je zit hier in het groen, er is nu ook het vernieuwde speelplein voor de kinderen of kleinkinderen. En er is hier geen verkeer voor de deur. Dat alles zorgt ervoor dat je hier rustig kunt genieten. En in de zomer draaien onze ijsjes ook erg goed.”

Rik is eigenlijk de man die (quasi) altijd op post is. “Mijn vrouw gaat nog halftijds werken. Mijn dochter springt in. En mijn broer Koen lost ons soms eens af. Zoals nu dit weekend, dan kunnen wij er even op uit.”

334 dagen open in 2023

Want in principe was het café iedere dag open. “We hebben nu sinds dit jaar een sluitingsdag genomen, de donderdag. Op zaterdag zijn we gesloten, tenminste als er niets te doen is in de sporthal. Maar dat valt dus weinig voor. Dat resulteerde erin dat we vorig jaar 334 dagen open zijn geweest.”

Uiteraard komt er een vast publiek van de sportclubs en andere verenigingen over de vloer bij Rik. “Maar ook heel wat losse mensen, ze hebben de weg naar hier gevonden. De pintjes en koffies zijn hier populair. Maar we zijn ook een ‘vrij café’. Waar kun je zowel een Cornet, Filou, Rougeke of een Ename drinken. We hebben hier ook onze picon die in de smaak valt. We bieden dus een groter aanbod aan dan in een gewone sportzaak.”

’s Avonds kon het best al eens laat zijn. “Het is en blijft hard werken natuurlijk. Op een vrijdagmorgen gaan we al om 7 uur open voor de markt, tegen vanavond zullen we al heel wat uurtjes op de teller hebben. Maar we doen het graag, dat is het voornaamste. We zijn hier ook meteen goed ontvangen in de gemeente en ondertussen kennen we al wat volk natuurlijk.”

Er is natuurlijk sowieso veel te doen op het sportcentrum, twee keer per jaar zetten Rik en Victoire zelf de schouders onder een etentje. “Bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, dit jaar was dat op 7 januari, geven we een eetfestijn. En om de congéperiode af te sluiten houden we een barbecue. Qua eten serveren we hier anders een croque uit ’t vuistje en frituurhapjes. Meer kunnen we niet, ik sta hier ook vaak alleen. Maar in principe is Oostrozebeke een rustige gemeente, maar we slagen erin hier toch mee leven in de brouwerij te houden. We komen ook goed overeen met de gemeente. We zijn dus klaar om nog een tijdje door te gaan.”