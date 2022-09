Sjoeke viert 60ste verjaardag en voelt zich nog altijd in zijn sas bij de jonge gasten: “Tussen vier muren ga ik dood”

Noem de naam Danny Dedrie en heel wat mensen halen de schouders op. Zeg Sjoeke en iedereen die het Sint-Pietersstraatje frequenteert weet over wie je het hebt. En Sjoeke wordt 60 jaar en dat vraagt om een feestje. “We gaan er een lap op geven”, belooft hij nu al.

Danny Dedrie werd 60 jaar geleden in Izegem geboren. Hij woonde in de Camiel Ameyestraat en later in de Sint-Tillostraat. Je zou het hem nu niet nageven, maar hij volgde een timmermansopleiding en ging ook aan de slag bij Winsol in Izegem. “We gingen toen wel vaak eentje drinken in café Abeele, het café dat Stekie weer even liet herleven bij Izegem Koers”, blikt Danny terug.

Van waar komt Sjoeke?

Maar na zijn huwelijk verliet hij zijn geboortestad en 13 jaar lang was hij mee het gezicht van supermarkt ‘t Primeurke in Sint-Eloois-Winkel. “Dat was vaak vroeg opstaan, eigenlijk is dat niets voor mij”, realiseert hij zich nu. En daarna vond hij zijn ware roeping: de horeca. Aan Vespa’z aan het Sterrebos in Roeselare ontleent hij nu nog zijn naam. “Er was daar een dame die vaste klant was en me altijd Sjoeke noemde. Op de duur ging de rest van het personeel me ook zo noemen en dat is gebleven. Ook toen ik in Coeur d’Amis, het restaurant van voetbalvoorzitter Paul Degroote, in Zwevezele ging werken. En nu is het zelfs zo dat ik ook iedereen aanspreek met Sjoe en de mensen mij ook.”

Lange nachten

Want sinds 2 augustus 2021 doet Danny wat hij eigenlijk al zijn hele leven wilde: een café openhouden. David Stekelorum en zijn echtgenote Lien Trybou zijn de eigenaars van de zaak, maar Sjoeke is het gezicht. Hij is de vaste man. Op de vooravond van zijn 60ste verjaardag oogt hij ook nog onvermoeibaar. “Het zijn vaak lange dagen, of zeg maar beter lange nachten. Als ik naar huis ga, dan zie ik de mensen naar hun werk vertrekken. Maar ik ben dan ook een nachtmens. Ik kruip in mijn bed als het licht wordt en stap er kort na de middag weer uit.”

“In weekend van mijn verjaardag moet ik niet werken, ik zal zelf eens kunnen feesten”

Café Ariba vond razendsnel zijn plaats in het Izegemse horecalandschap. “Veel mensen verslijten ons als louter een jeugdcafé, maar we zijn veel meer dan dat. Je moet maar eens komen kijken, je vindt hier alle leeftijden samen. Hoe later op de avond, hoe meer jongeren natuurlijk, maar er komen hier verschillende generaties over de vloer.”

Iedereen mag meevieren met 60ste verjaardag van Danny ‘Sjoeke’ Dedrie

En met al die mensen wil Sjoeke nu ook eens een goed feestje bouwen. Op zondag 9 oktober wordt hij 60 jaar, de avond voordien is het tijd voor Sjoekes Happy Birthday Party. “Ik moet dat weekend niet werken, Stekie en de rest van ons team zal paraat staan. DJ Stekie zal ook instaan voor de muziek. We zullen wel wat hapjes of broodjes voorzien, maar we zullen er vooral een leuke avond van maken.”

In 2028 met pensioen…

Benieuwd of het Sjoeke zal lukken om in zijn werkhabitat niet in de weer te zijn, de man kan nauwelijks stil zitten. “Voor mij voelt dat ook niet aan als werken, ik doe dat gewoon graag. Ik heb ook nog zes jaar te gaan voor ik in 2028 officieel met pensioen ga. Als ik dat al zal doen. Hout vasthouden, maar zolang de gezondheid het toelaat zie ik me hier niet stoppen. En wat zou ik thuis (Sjoeke woont in de Prinsessestraat in Emelgem, red.) moeten doen. Tussen vier muren ga ik gewoon dood. En hobby’s, die heb ik niet echt. Of misschien wel: tussen de mensen zijn. En hier in Ariba heb ik al heel wat nieuwe mensen leren kennen. Ik ben blij dat ik nu een dik jaar geleden die stap heb gezet. En om iedereen eens te bedanken houden we dit feest. Mijn dochter Maxine zal er zijn, ook heel wat kennissen. En natuurlijk vooral veel klanten met wie ik ook al een goede band heb opgebouwd. En door vaak met jongere mensen om te gaan, blijf je ook jong en dat wil ik natuurlijk zo houden.”

Sjoeke kan het natuurlijk goed uitleggen, maar buiten zijn medeweten peilden we ook nog bij drie mensen die hem na aan het hart liggen hoe zij staan tegenover hem. Hun reacties lees je hieronder.

‘Baas’ David Stekelorum: “We horen elkaar dagelijks” David Stekelorum is ‘de baas’ van Sjoeke, maar leerde hem ondertussen ook al persoonlijk kennen. “Ik raakte met hem aan de praat toen we in Coeur d’Amis in Zwevezele, waar hij toen werkte, gingen eten. Ik vond hem de geknipte man voor ons café, maar toen hadden we hier nog een andere gerante. Maar door corona stopte die ermee en contacteerde ik dus Sjoeke. Toen hij het café voor het eerst zag, was hij meteen verkocht. En hij doet dat ook uitstekend. We horen elkaar dagelijks, in functie van bestellingen en andere afspraken. We verstaan elkaar ondertussen erg goed.” “Tijdens zijn feestweekend moet hij uiteraard niet werken, we hebben een andere equipe samen gesteld. Samen met Yves Deschepper zal ik muziek draaien. We zullen zorgen dat de mensen die hij graag heeft, er zullen zijn. Iedereen is overigens welkom vanaf 19 uur.”





Dochter Maxine: “Café houdt hem jong van geest” “Mijn papa is er altijd graag bij, zeker als er een feestje moest gebouwd worden. In het begin dat ik mocht uitgaan, kwam hij vaak later thuis dan ikzelf”, lacht dochter Maxine (32). “Toen ik eens met hem uitging, dachten ze dat het mijn oudere broer was. Hij toonde altijd al jonger dan zijn werkelijke leeftijd en hij wil er ook goed uit zien. Dat heeft hij me ook altijd ingelepeld, je moet verzorgd voor de dag komen, waar je ook gaat. Met zijn nieuwe job in café Ariba zit hij vaak temidden de jonge gasten en dat past bij hem. Hij is ook erg jong van geest. Hij wordt nu 60, maar voelt zich zeker nog geen 60 jaar. Ik ben soms bezorgd om hem, het aantal uren dat hij klopt is fenomenaal. Maar hij doet het graag en hij zou ook niets anders willen. Op zijn feestje ben ik uiteraard van de partij, ik denk dat hij het moeilijk zal hebben om stil te zitten en niet te helpen. Maar dit wordt zijn avond.”