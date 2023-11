Sammy en Connie bliezen café De Lindeboom nieuw leven in: “Serieuze carrièreswitch die ik me niet beklaag”

Café De Lindeboom heeft sinds deze zomer opnieuw uitbaters die zich met hart en ziel inzetten om het volkscafé van weleer te laten herleven. Sammy en Connie hebben hun draai intussen gevonden en zijn vastberaden om er een succes van te maken.

De jongste decennia telde het gezellige centrum van Rollegem-Kapelle twee cafés. De Voerman aan de achterkant, café De Lindeboom tegenover de deuren van de Sint-Janskerk. Maar De Lindeboom stond een tijdje leeg en in dat gat sprongen Sammy Vanneste (48) en Connie Thermote (51). Het koppel woont in Moorsele. Sammy is van Heule afkomstig, Connie van Gullegem. Het is Connie die al ervaring had in de horeca. Zo was ze al actief in café De Rembrandt en De Zoeten Inval, beide in Heule en café De Posthoorn aan het station in Kortrijk. “We waren eigenlijk al een tijdje op zoek naar een café dat Connie zou runnen. Maar het liep anders toen ik mijn job vaarwel zegde”, vertrouwt Sammy ons toe. “Connie heeft haar werk bij broodjeszaak ’t Baguetje behouden en komt na haar werkuren hier bij mij helpen.”

Meteen verkocht

Het was een nichtje van Connie dat tipte dat De Lindeboom over te nemen stond. “Als jonge gast was ik hier nog geweest,” gaat Sammy voort. “Onder meer om tafelvoetbal te spelen. Ik kende het café en de mogelijkheden dus. En toen we hier binnenkwamen waren we eigenlijk meteen verkocht. Zo zelfs dat we geen andere panden meer zijn gaan bekijken.”

Maar het café was natuurlijk ook tien maanden gesloten geweest. “Je moet alles opnieuw opbouwen natuurlijk. We zijn begonnen met het café een nieuw likje verf te geven, nieuwe spiegels, lampjes en van een nieuw buffet te voorzien… Op vrijdag 21 juli zijn we dan voor het eerst opnieuw opengegaan. En ons openingsweekend was meteen een schot in de roos. We zijn ook de hele zomer opengebleven en konden meegenieten van de volkstoeloop van Plein op Stelten op dinsdag 15 augustus.”

“Aan je openingsuren mag je niet beginnen morrelen”

Ondertussen vinden er ook heel wat klanten al hun weg naar het café. Maandag is de sluitingsdag, maar de andere dagen zijn we open vanaf 9 uur. “En dat doorlopend. Kort na de middag is er vaak wel een rustiger moment, maar we willen bewust niet morrelen aan onze openingsuren. Als cafébaas mag je dat niet doen, de klanten mogen niet voor een gesloten deur staan. Tijdens de week gaan we meestal op een deftig uur dicht, in het weekend kan dat al eens wat later zijn. Het zijn natuurlijk lange werkdagen, maar we amuseren ons. En Connie werkt nog voltijds en komt na haar uren mij helpen en ook in het weekend natuurlijk.”

Straks ook dartsclub

Met de Boomstoters heeft De Lindeboom ook opnieuw een biljartclub. De gewezen patron Mario Verhaest is er samen met Dries Plancke de voortrekker van. “We hebben 26 leden en je voelt dat het al goed leeft. Er staan hier twee golfbiljarts en die worden ook buiten de competitiedagen druk bespeeld. Volgend jaar zullen we misschien al een tornooi organiseren. We zijn nu ook bezig met het opstarten van een dartsclub. Er komt straks nog een extra dartsbord en dan zijn we daar ook vertrokken. We staan er ook voor open om het lokaal te zijn van een minivoetbalteam, er is hier ook een bloeiende competitie.”

De klanten komen niet enkel uit Rollegem-Kapelle. “Maar uiteraard ook uit de omliggende gemeentes. Uit Moorsele, waar we wonen, mochten we ook al heel wat mensen verwelkomen.”

Groepjes fietsers

Het café ligt ook op enkele fietsroutes. “En soms stoppen hier groepen. We zijn in de namiddag ook open, wat bij veel cafés het geval niet is. En we hebben hier een gouden terras. Dat hebben we deze zomer al mogen ondervinden. Van zodra de zon komt piepen, vlijen de mensen zich daar neer. Er staat hier een tiental tafeltjes en vaak zitten die allemaal vol. Het is hier ook leuk zitten, je hebt hier ook heel wat passage.”

Sammy werkte in een bedrijf waar spaanplaten vervaardigd werden, nu tapt hij dagelijks pintjes. “Een serieuze carrièreswitch, maar ik heb me die nog niet beklaagd. Ik jeun me en hoop dit ook te kunnen doen tot het einde van mijn loopbaan. Ondertussen leren we hier ook alsmaar meer mensen kennen, zo bouw je ook wat connecties uit. Iedereen is hier welkom, maar ook wij voelden ons welkom. Ons publiek is vrij gevarieerd in leeftijd.”

Buren hangen aaneen

Op een portie kaas en salami en een croque uit het vuistje na serveren Sammy en Connie geen eten. “Dat is ook moeilijk, omdat Sammy vaak alleen staat in het café”, stipt Connie aan. De Lindeboom is een Bavik-café, maar bij de fietsers die passeren is Kwaremont ook een populair biertje. “En Duvel doet het ook erg goed, zelfs bij de jonge gasten. Die wagen zich ook alsmaar vaker aan een sterk biertje. In de zomer hebben we ook sangria, onze picon wordt gesmaakt, net als onze cocktail maison die we ook eigenhandig maken.”

De Lindeboom bevindt zich pal in het centrum, tussen de bekende buren. Lieselot Devos van de slagerij naast de deur, deed mee aan de jongste editie van De Mol. Ook Lucie Demyttenaere van de dagbladhandel en Huyze Delicatesse zijn buren. “De mensen hangen hier goed aaneen, dat voel je. Ook met Peter van De Voerman hebben we een goed contact, we zien hem ook niet als een concurrent, maar als een collega. Toen hij hoorde dat wij hier de zaak gingen openen, vertelde hij ons dat we altijd bij hem terechtkonden als er iets was. En op de eerste dag liet onze ijsmachine het al afweten, we mochten daar al om ijsblokjes lopen”, lacht Connie.

Naar de toekomst toe hoopt het koppel nog het een en ander te organiseren. “Eens een ninetiesfuif, een discoavond… We hebben al wat ideetjes die we later willen uitwerken. Ondertussen hebben we hier ook al de stiel in de vingers. Er zit hier ook altijd wel volk. Daarom niet noodzakelijk stampvol, maar toch wel een gezellige drukte van 10 tot 15 klanten op weekdagen, in het weekend is het uiteraard wat drukker.”