Sabaidee, een volkscafé met Thaise specialiteiten, is sinds anderhalf jaar terug in Izegem in pand waar vroeger videotheek huisde

Sinds anderhalf jaar is Sabaidee terug in Izegem, dit keer vanuit de Roeselaarsestraat. Francis Hoorne en zijn Thaise echtgenote Sairung keerden na drie jaar in haar geboorteland opnieuw met hun gezin terug en startten weer met een horecazaak.

Langs de Roeselaarsestraat, waar vroeger tientallen volkscafés hun stek hadden, is Sabaidee nog het enige volwaardige café. Het is Francis Hoorne (57) die eigenhandig Video 99 ombouwde tot een horecazaak. Maar daar gaat al een heel verhaal aan vooraf…

Francis Hoorne groeide op in Ingelmunster en is schrijnwerker van opleiding. “Maar bij mijn legerdienst werd ik ingedeeld bij de paracommando’s. Na 15 maanden training werd je ook gevraagd om bij te tekenen. Mocht iemand anders van mijn lichting dat gedaan hebben, was ik wellicht ook gebleven. En dan was mijn leven allicht helemaal anders gelopen.”

“Ik was graag in Thailand gebleven, ik had het er al aardig naar mijn zin” (Francis Hoorne over het feit dat het zijn echtgenote was die terug naar België wou)

Dat Francis in de horeca terecht kwam, was ook al een toeval op zich. Hij was lange tijd aan de slag bij NV Monument, als voetballer verdedigde hij ook een tijdlang het doel van KSV Ingelmunster. “In tweede provinciale toen nog negen van de elf spelers Ingelmunsternaars waren. Maar ik heb het geluk gehad onder enkele goede trainers te werken. Nu woon ik nog een drietal wedstrijden per jaar bij van Ingelmunster.”

Horeca op aanvraag

Francis leerde zijn vrouw kennen toen hij op bezoek was bij zijn neef Danny Hoorne. “Hij is er getrouwd en woont al 35 jaar in Thailand. Mijn echtgenote is trouwens ook familie van zijn vrouw. In 2001 zijn we hier in Izegem geland.” Francis en Sairung Phaladet (43) trouwden in België, ze zijn ook de ouders van Joy (24), Mathew (20) en Amina (14). “Ik had het pand op de hoek van de Krekelmotestraat en de Mentenhoekstraat gekocht waar vroeger Fietsen Polley gevestigd was. Ik wilde het eigenlijk opknappen om het dan uiteindelijk te verkopen. Maar toen ik daar aan het werken was, vroegen passerende mensen voortdurend of er daar een horecazaak kwam. Dat was initieel niet de bedoeling, maar omdat de grote vraag er was en gezien de nabijheid van het Frunpark waar geen horeca is, leek dat ons geen slecht idee. Zo hielden we er van 2009 tot 2015 Sabaidee open.”

Maar daar kwam plots een einde aan toen de moeder van Sairung betrokken raakte bij een schietincident… “Het zit zo. Ze was paddenstoelen aan het plukken in het woud, toen ze in een stropersval liep. Daarbij werd een automatisch schot gelost dat in haar been terecht kwam. In allerijl zijn we toen naar daar vertrokken. De kinderen konden toen ook niet meer naar school, we zijn in maart vertrokken.”

Om er uiteindelijk drie jaar te blijven. “Als buitenlander mag je daar niet werken. Ik woonde er graag en gedijde er ook. Een aangenaam klimaat, je leeft er als het ware in het paradijs. Mijn vrouw nam er een zaak over, een groothandel in zout. De kinderen gingen er naar school. Onze jongste in het eerste leerjaar, ze leerde er lezen en met haar kon ik mee de taal leren. Ik spreek het nu redelijk goed. Het is geen simpele taal, met 44 medeklinkers en bijna 30 klinkers. Het was er aangenaam wonen. Ik was toen al de 50 voorbij, ik zag het wel zitten om vroeg met pensioen te gaan”, lacht Francis. “Maar door onze jaren in Thailand zal ik hier nu nog wat langer mogen werken.”

Job tijdens taxirit

Maar het was zijn vrouw die terug wilde naar België en zo geschiedde. “We zijn in 2018, even voor eindejaar, teruggekeerd. Op de terugweg met de taxi vanuit Parijs raakte ik aan de praat met de chauffeur. Die bleek de zaakvoerder te zijn en bood me een baan aan. Ik nam die aan, want op mijn leeftijd nog op die hoge stellingen aan kerken gaan kruipen, zag ik minder goed zitten. Uiteindelijk ben ik een jaar lang, vooral ’s nachts, chauffeur geweest.”

Maar ondertussen laaide bij Sairung de goesting weer op om een horecazaak te starten. “We hebben verschillende opties overwogen. Van de vroegere café Rodenbach waar nu Domino’s zit of de Commodo, maar het sprong om allerlei redenen af. Tot we hier op dit pand stootten, eigenlijk niet ver van waar we vroeger al Sabaidee hadden. Ik heb het helemaal zelf omgebouwd. Het had geloof ik 12 jaar leeg gestaan. Het hing hier nog vol filmposters en lag vol lege cassettedozen. Zelf was ik hier nooit geweest, maar het schijnt dat daar in de hoek de cowboyfilms stonden”, wijst Francis naar de achterkant van de zaak, doelend op het erotische genre.

Sairung – wat regenboog betekent – wordt vaak kortweg als Rung aangesproken. “Maar omdat ze de letter ‘r’ niet goed kunnen uitspreken, wordt het ook vaak gewoon ‘Lung’.” Samen met Francis runt zij het café. Het is vooral Sairung die de keuken voor haar rekening neemt. “We zijn eigenlijk gewoon gestart als café en dat liep meteen vrij aardig. We hadden nog wat ons publiek van vroeger, de mensen van de Lindenwijk en de Mentenhoek die graag iets komen drinken, maar het niet zien zitten om de wagen te nemen naar het centrum.” Maar al snel deden de Thaise maaltijden de intrede. “Er komen hier soms wel wat Thaise dames met hun partner over de vloer, maar het zijn eigenlijk gewoon meer onze vaste klanten die hier komen eten. Zeker in het weekend kan het hier volle bak zijn. We hebben hier nu wat een café zoals in Thailand, daar is ieder restaurant ook café én karaokebar. En het is al gebeurd dat ze hier begonnen te zingen, dat zit gewoon in hun bloed. Op zaterdag 9 december komt er overigens een groep optreden, enkele dames zorgen dan ook buiten in een tent voor een Thais buffetje.”

Oudejaarsmenu

Sabaidee is open van vrijdag tot en met maandag vanaf 10 uur doorlopend tot sluitingstijd. “Deze zomer zijn we ook voor het eerst na corona terug geweest naar Thailand. En straks gaan we met het hele gezin naar Londen.” Voor het café is ook een terras. “We kunnen hier nu in de zomer zeven tafeltjes van twee personen plaatsen, maar ik hoop dat we straks eventueel ook een parkeerplaats mogen innemen om daar een vast terras te plaatsen. Achteraan het café voorzien we nog uitbreidingswerken. Daar zat vroeger een nieuwkuis, maar ik hoop er de koer te overdekken en misschien een biljart en een dartsblok te hangen.”

Ook op oudejaarsavond kun je gaan mee smullen in Sabaidee. “Vorig jaar is dat ontstaan op voorzet van enkele vaste klanten. We waren meteen volgeboekt en het ziet er naar uit dat het dit jaar opnieuw zo zal zijn.”