‘Robeir’ neemt afscheid van De Geverfde Vogel in Kortrijk met een non-stopparty van tien dagen

Met een non-stopparty van tien dagen wil Robbert ‘Robeir’ Vandaele (36) nog één keer alles geven vooraleer hij afscheid neemt van De Geverfde Vogel, de populaire dans- en nachtkroeg in Kortrijk waarvan hij sedert 2011 het gezicht is. Op 1 januari geeft hij dan de fakkel door aan Gilles Hubert (24).

Stel aan een modale twintiger of dertiger ergens in de provincie de vraag om één horecazaak met naam en faam te noemen in Kortrijk en de kans is groot dat je als antwoord De Geverfde Vogel’ krijgt. Wat in 1980 begon als een leuk jongerencafé in de Reynaertstraat is in geen tijd geëvolueerd naar een trendy nachtkroeg annex danscafé.

Robbert Robeir Vandaele heeft er nu zelf een memorabel hoofdstuk aan gebreid dat pas definitief zal afgelopen zijn na de Farewell-tour. Dat is de naam voor een non-stopparty die donderdag van start ging en – even diep ademhalen – pas tien dagen en veertig dj’s later op 1 januari ten einde zal lopen.

Kestified

Fuifbeesten uit de brede regio zijn al aan het aftellen, want Robeir, die van originele thema-avonden zijn handelsmerk heeft gemaakt, heeft opnieuw een trits top-dj’s weten vast te leggen.

“Wie ik er zelf uitpik? Dat is moeilijk maar Jeroen Delodder, elke avond te horen op Studio Brussel, wil ik toch vermelden”, zegt Vandaele. “Voorts komt ook TLP langs, ooit bezongen door Flip Kowlier in Min Moaten.”

“Een speciale vermelding verdient ook Kestified. We hebben hem hier als veertienjarige gelanceerde als dj en het doet me plezier om te zien dat hij op zijn 21ste op weg is om een hele grote te worden. Ook voor de rest staan er alleen leuke namen op de affiche. Er is opnieuw breed geprogrammeerd. De enige voorwaarde die ik me daarbij oplegde was dat het niet te plat commercieel mag zijn.”

120 uren non-stop

Robeir heeft zijn klanten het voorbije decennium fantastische momenten bezorgd maar wat ziet hij nu zelf als zijn mooiste herinnering?

“Dat moet Vogel for life zijn in 2019”, klinkt het, “Dat was bij de tweede editie van De Warmste Week toen we met De Veugel vijf dagen non-stop open waren. Elke avond kregen we hier bekende StuBru-dj’s zoals Stijn Van de Voorde of Michèle Cuvelier over de vloer en zelf ben ik tot het gaatje gegaan door 120 uren non-stop in de bar te staan. Vijf dagen en vijf nachten klanten bedienen, het was heftig maar het was een onvergetelijke ervaring.”

Gilles Hubert

En straks komt er dus een einde aan dat tijdperk en gaat De Geverfde Vogel na een korte break opnieuw open op 8 januari. Gilles Hubert (24), nu al vaste kracht in het danscafé, gaat vanaf dan alles in goede banen moeten leiden.

“Gilles zal het prima doen”, zegt Vandaele. “Hij is een harde werker en hij zal nieuw jong volk aantrekken. Ik zal hem zelf nog bijstaan tot Sinksen maar daarna zal ik het hier geleidelijk aan helemaal loslaten.”

Nieuw café

Vandaele zelf wil het vanaf volgend jaar iets rustiger aan doen “zodat ik ook wat meer tijd heb voor Georges, mijn zoontje van 1 jaar en negen maanden. Mijn hart bloedt als ik eraan denk dat ik op kerstavond niet bij hem zal zijn, maar na Nieuwjaar maken we dat ruimschoots goed.”

Beroepshalve komt Pand 44, het restaurant dat hij samen met zijn vrouw Marie Seynaeve openhoudt in de Wijngaardstraat, straks op de eerste plaats. Al staat nu al vast dat het daar niet bij zal blijven.

“Neen, ik zou me anders snel gaan vervelen. Ik ben aan het broeden op een idee en wil in de toekomst een nieuwe horecazaak openen. Ik ben nog wat aan het nadenken over het concept maar uiterlijk in 2024 moet het zover zijn.”