“Prijs blijft op één euro per pintje”: cultkroeg ‘t Paradijs, het goedkoopste café van Vlaanderen, gaat tussen kerst en nieuw opnieuw open

Na het overlijden van Walter Crabbe (73) in september bleef café ‘t Paradijs gesloten. De spotgoedkope cultkroeg had een trouw publiek. Die zagen met lede ogen aan dat hun favoriete staminee gesloten bleef. In 2023 gaat het café nog voor vier dagen open, uitbaatster Marie-Thérèse hoopt dan eind januari 2024 de draad weer helemaal op te nemen.

Maar tussen kerst en nieuw kun je er opnieuw terecht. (Marie-)Thérèse Beernaert, de echtgenote van Walter met wie ze geen kinderen had, opent vier dagen de deuren. Van woensdag 27 tot en met zaterdag 30 december kun je er telkens vanaf 16 uur terecht.

“We hebben wat kerstbomen en een tent voorzien”, zegt haar jongere broer Kris. “En met de familie zullen we uiteraard nog een handje toesteken. Ze voelt er zich nu klaar voor en hopelijk eind januari dan helemaal om opnieuw te openen. Uiteraard werd het café door velen gemist, waar vind je nog zo’n landelijk gelegen café? En de prijs? Die blijft op een één euro voor een pintje. Misschien dat ze haar openingsuren wat aanpast in 2024, dat zien we dan wel.”