Pop-up zomerbar brengt opnieuw ode aan Dadipark

Na de geslaagde editie in 2021, waarbij 20.000 bezoekers de weg vonden naar de Waterstraat in Dadizele, pakken De Heeren Deweer opnieuw uit met de Dadipark pop-up. Vier Dadizeelse vrienden wilden vorig jaar de nostalgie, die nog steeds rond het vergane Dadipark hangt, terug naar boven halen. Vlakbij de terreinen van het voormalige recreatiepark richtten ze drie weken lang een pop-up op. “Ook dit jaar brengen we terug een ode aan het Dadipark”, aldus Giovanni Maes, Peter Ingelbeen, David Dewyn en Stijn Dewulf.

De pop-up opent op vrijdag 1 juli de deuren. “We kiezen voor hetzelfde succesvolle concept en nostalgische formule, maar in een volledig nieuw kleedje.” De tweede editie van de pop-up duurt tot en met zondag 24 juli. De Heeren Deweer bouwden de voorbije dagen al volop aan een kleurrijk dorp. “Onze pop-up is eigenlijk verdubbeld in alle opzichten. Kinderen en jongeren kunnen zich uitleven op meer dan 20 attracties. Lopen, glijden, draaien, zingen, ontdekken en springen vormen de vaste ingrediënten van elke dag. Net zoals vroeger.”

“Kinderen en jongeren kunnen zich uitleven op meer dan 20 attracties”

De Heeren Deweer voorzien ook extra animatie. De komende weken staan er een 10-tal kindershows geprogrammeerd en zijn er zowel ’s avonds als op zondagochtend optredens. Onder andere clown Arjoentje en Francois Toorre komen langs. Ook de Dadiparkmascotte is van de partij. Er is opnieuw een openluchtexpo met tal van weetjes over het voormalige Dadipark.

90’s village

“We beseffen dat heel wat volwassenen leuke herinneringen hebben aan het Dadipark, daarom organiseren we op de vooravond van donderdag 21 juli een Dadipark KNT, waarbij KNT staat voor kinderen niet toegelaten. Dat is het uitgelezen moment om zich als volwassene terug kind te wanen en zich uit te leven op de doe-attracties. Het speelplein transformeert die avond in een 90’s village.”

Dadipark pop-up is elke dag gratis toegankelijk van 10 tot 18 uur. Op vrijdag, zaterdag en zondag tot 22 uur. (JS)

Info: www.dadipark.be