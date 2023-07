Pop-up cafeetje In den Schuymenden Bierpot in Tielt opent opnieuw de deuren

Traditioneel zullen de dorstigen in de zomer weer kunnen afzakken naar het pop-up cafeetje van The Dirty Scums in de Bilkbosstraat in Schuiferskapelle. Enige voorwaarde van open zijn, is de aanwezigheid van droog weer.

Voor de zevende zomer op rij opent de punkband opnieuw de deuren van hun openlucht pop-up café In den Schuymenden Bierpot. Meer bepaald kunnen de dorstigen op zondagen 16/07, 23/07, 06/08 en 20/08 bij droog weer afzakken om tussen 14 en 20 uur om te genieten van een Dirty Scum. Ook andere dranken kunnen verkregen worden, eveneens aan democratische prijzen.

Plaats van samenkomen

Onder het motto voor iedereen is er plaats biedt de punkband een plaats van samenkomen aan. “Het geluk steek soms in de kleine dingen. Afzakken op zondag naar den Bierpot, met of zonder de kinderen, en daar in alle rust genieten van het prachtige uitzicht op de Kapelse velden en weiden, terwijl je ondertussen een smaakvol streekbiertje nuttigt. De voorbije edities leerde ons dat men In den Schuymenden Bierpot gelijkgestemde zielen terugvindt.”

Tieltse Feesten

Wie de Dirty Scums zelf aan het werk wil zien, hoeft alvast niet lang te wachten. “Aanstaande zondag spelen we op de Tieltse Feesten, om 17 uur in de Bruggestraat. Tussen onze café-edities door staan er optredens gepland op de festivals Rock Petrol (Wingene) en Alcatraz (Kortrijk). Daarnaast zijn de Dirty Scums volop bezig met de voorbereiding van hun eigen Rock@Schuiferskapelle waardoor ze hun concertagenda aardig vol zien lopen. (KeMa)