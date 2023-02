“Plafond komt naar beneden, maar we stoppen niet”: gesloten dansclub beraamt ‘Comeback’ voor Vlaamse jeugd

Tijdens een zoveelste opgelegde sluiting is de omstreden Holiday Club in Zonnebeke een beschimmelde ruïne geworden, waar zelfs het plafond naar beneden komt. Het duo achter de discotheek start nu een nieuwe club in Wallonië, maar laat hun pand in de Westhoek niet los, ook al ziet het gemeentebestuur hen liefst voorgoed vertrekken.

“Met pijn in het hart merken we hoe het pand aftakelt, maar verkopen doen we nooit. Ze mogen op hun kop dansen”, aldus de uitbaters, die er broeden op de ‘Comeback’, een nieuwe dansclub “voor Vlaamse jongeren uit de streek”.

“Voilà le Holiday! Was dit dan het doel misschien?” Met lede ogen toont de Noord-Franse nachtclubuitbater Adrien de Sousa de beschimmelde binnenruimte van zijn Zonnebeekse discotheek, waar al drie maanden niet meer mag gefeest worden.

Agrarisch gebied

“Door de kilte komt het plafond naar beneden en ontstaat schimmelvorming, maar ik ga hier natuurlijk niet voor niks verwarmen”, zucht de Sousa. “Het moet intussen de vijfde sluiting zijn in enkele jaren.”

De jongste sluiting door het gemeentebestuur begon op 2 december vorig jaar, naar aanleiding van “het Franstalig cliënteel van de club, dat blijkbaar graag amok komt maken in onze rustige gemeente, en vaak na het sluitingsuur van de discotheek.” De opgelegde sanctie loopt af op 1 maart.

“Maar dat betekent niet dat de nachtclub zomaar kan herstarten”, stelt Zonnebeeks burgemeester Ingrid Vandepitte (#TEAM8980). “De uitbater heeft geen milieuvergunning meer om de site uit te baten als dansgelegenheid: luide muziek mag er niet meer gespeeld worden. Ook de parking is niet vergund en ligt in agrarisch gebied. Hij kan dus niet voortdoen zoals hij bezig was.”

“Het liefst hebben we dat hij de boel verkoopt. Het is erg geworden dat je daar zondagochtend niet meer durft buitenkomen”

“Eigenlijk hebben we liefst dat hij de boel verkoopt”, vervolgt Vandepitte. “De gemeente wil er ‘iets’ dat geen overlast meer veroorzaakt, zoals een woning. Het is erg geworden dat je daar zondagochtend niet meer durft buitenkomen. Die club heeft een slechte uitstraling en trekt het verkeerde publiek. Onze eigen jongeren feesten onder meer op fuiven van jeugdbewegingen.”

Maar de Sousa en z’n mede-uitbater Hakim Bouguernine laten het er niet bij. “Verkopen? Nooit”, klinkt het strijdvaardig. “Er wordt ons onrecht aangedaan en een slecht imago aangewreven. Bovendien zijn er ook buurtbewoners, die ons wél steunen. We hebben al duizenden euro’s geïnvesteerd en zijn bereid verdere stappen te ondernemen met onze advocaat om te heropenen.”

Ideale locatie

Toch ‘verdwijnt’ de Holiday Club. “We openen nu zaterdag onze nieuwe club Addict, bijna 70 kilometer van Zonnebeke bij het Waalse dorp Blaton. Het doel: ons Franstalig cliënteel daar laten uitgaan. Intussen werken we in Zonnebeke aan een nieuwe club met de toepasselijk naam Comeback. Zo willen we de reputatie van de Holiday Club achter ons laten en een nieuw concept lanceren voor Vlaamse jongeren uit de streek. Zij moeten nu minstens een half uur rijden naar de dichtste discotheek en in naburige steden zoals Ieper wordt geklaagd over vechtpartijen in de uitgaansbuurt. Ook de dj’s en security kiezen we zo lokaal mogelijk.”

“Na Zillion en Fuse is het nachtleven herrezen en dat moeten we verdedigen. C’est fou ici”, aldus een geëmotioneerde de Sousa. “Er is zeker een groot publiek voor zo’n club, maar je moet een pand vinden. En deze locatie blijft ideaal: dichtbij de autosnelweg en relatief ver van woonkernen. Ik zal hier blijven vechten om te slagen in mijn opzet.”

