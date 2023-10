Pieter (45) volgde ma Yvette op in café De Wandeling, dat al kwarteeuw in handen is van de familie: “Vroeger passeerde de tram hier voor de deur”

Café De Wandeling in de Izegemsestraat 101 in Ardooie, pal tegen de grens met Emelgem, is al een kwarteeuw een vaste waarde. Tien jaar geleden nam Pieter Debackere (45) de zaak over van zijn ma Yvette Deforche die in haar 60ste levensjaar met de zaak startte.

De geschiedenis van Café De Wandeling gaat al een stuk verder. “Ik ben er nog geweest als kind”, zegt Yvette Deforche (84). “Er passeerde hier toen nog een tram voor de deur. Het gebouw, eigenlijk een kleine boerderij, was eigendom van de Brouwerij Vandeputte uit Izegem. Het heeft een tijd dienst gedaan als café, maar later ook als gewoon woonhuis. Zelf heb ik mijn hele leven als landbouwster gewerkt.”

Haar man Karel Debackere was loonwerker en in haar 60ste levensjaar vond Yvette het tijd voor een switch. “Ik wou iets anders en we besloten dit pand hier te kopen. Ik had altijd al graag mee geholpen in verenigingen, café houden zou wel iets voor mij zijn. Ik was ook enkel open in het weekend, we hadden toen ook al een vast cliënteel.”

Vaste klanten

Zoon Pieter Debackere runt al 20 jaar een autobedrijf in de Lodewijk De Raetlaan 49. Hij is gespecialiseerd in banden en velgen, maar doet ook onderhoud en herstellingen aan alle merken van wagens. “Toen het ‘t Kafaat in Izegem sloot en De Wandeling ook niet meer open was, mijn vader was toen al erg ziek, suggereerden de klanten van ‘t Kafaat dat ik het café van mijn moeder zou overnemen. Uiteindelijk heb ik nog enkele maanden in de zaak gewerkt en in december 2013 zijn we open gegaan. Voor tien dagen maar, op 13 december van dat jaar overleed mijn vader, na Nieuwjaar zijn we dan opnieuw open gegaan.

“Heel het café vernieuwd en dan brak plots corona uit…”

Het café is op dinsdag gesloten, alle andere dagen open vanaf 16 uur tot sluitingstijd, op zondag van 10 tot 14 uur. “En ook zondag na de middag blijven we gesloten.”

Pieter Debackere achter de toog met serveuse Conny Neirynck. Links aan de toog zie je ma Yvette Deforche die ook 15 jaar lang het café open hield.

De herberg ligt langs een drukke weg, maar moet het niet hebben van de passanten. “Die tijd is gedaan, dat mensen zomaar hun remmen dicht trekken bij een café waar ze passeren. Er zit hier nu behoorlijk wat volk”, zegt Pieter op de maandagavond waarop we langs gingen. “En ik ken die mensen stuk voor stuk.”

Een van die ‘klanten’ is ook zijn ma. “Ik had gezegd dat de krant kwam, dus is ze ook maar eens afgekomen”, lacht hij.

Wielerwedstrijden

De horecasmaak heeft Pieter dus duidelijk te pakken, zo is hij ook actief op Izegem en Koolskamp koers. “Ik sta er met een bierkar van mijn brouwer. In Izegem was dat aan de kerk in Emelgem, we stonden er met drie zaken en hebben allen goede zaken gedaan. Een week later is het dan Koolskamp Koers, daar sta ik aan de finish. Ook bij heel wat andere standhouders, maar ook daar heeft iedereen zijn deel van de koek. Ook op het BK wielrennen in Izegem stond ik op het kruispunt aan de Vijfwegen en als de Renewitoer hier voor de deur passeert doen we ook een en ander. Events in het café organiseren we niet echt veel, enkel in het inzetten van de congé. Die vrijdag serveren we dan gratis braadworsten.”

In coronatijden had Pieter natuurlijk nog zijn andere job, maar… “Ik had net voor de lockdown mijn garage voor enkele weken gesloten, ik heb hier toen grote werken uitgevoerd: nieuwe vloer, nieuw sanitair… En toen we net weer open waren, moesten we weer dicht. Had ik het geweten…”

Het café beschikt ook over een grote parking. “Die is van goudwaarde natuurlijk, je vindt hier altijd wel een plaatsje om je auto kwijt te kunnen. Op onze parking staat op donderdag ‘t Dul Kieken, het kraam van Alexander Vanneste dat nu al enkele jaren door Remy Desmet is over genomen. En de mannen die een kippetje komen halen, die springen hier wel eens binnen.”

Hanenkraaiingen

Yvette had destijds een kaartclub in De Wandeling en op de parking werden er ook hanenkraaizettingen gehouden. In de tijd van zijn ma was er ook een eigen voetbalploeg, FC De Wandeling waarvan een beeld van een voetballer nu nog getuige is. Sinds kort hebben de Kasjotters er hun lokaal. Verder heeft het druk beklante café het dus vooral van veel vaste stamgasten. “Een deel van het publiek van ‘t Kafaat is meegekomen naar hier, ook wat mensen die vroeger geregeld in de Wagenmakerij zaten, hebben de weg naar hier gevonden. Maar als een café stopt, dan verhuizen de klanten niet in groep naar één bepaald café, die taart wordt verdeeld. Maar we hebben hier vaste groepjes klanten, die hun eigen dagen hebben om langs te komen.”

Trekgat

In het café is er een mooi aanbod van bieren. “Maar een frisse Stella, die doet het hier nog het best”, weet Pieter. “Maar we hebben ook alle bieren van de brouwerij Vanhonsebrouck in ons aanbod.”

Het landelijk gelegen café beschikt ook over een mooi terras. “Het is er wel een echt ‘trekgat’, de wind speelt daar altijd. Daarom ook dat we er een vrij hoge wand hebben geplaatst, het is er dus aangenaam zitten.”