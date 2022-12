Patrick Vandoorne, vader van Stoffel, was interieurarchitect in dancing Olympia: “Eerste ontwper op een bierkaartje”

Het bierkaartje waarop het eerste ontwerp ontstond, heeft hij niet meer in zijn bezit. Maar Patrick Vandoorne – de vader van Stoffel – was de man achter het interieur van dancing Olympia.

Patrick Vandoorne (71) was uit het Kortrijkse afkomstig, maar woonde om de Dam in Emelgem toen hij Raph Vannieuwenhuyse leerde kennen. “Toen ik afstudeerde als interieurarchitect heb ik eerst nog een tijdje bij Aurora gewerkt”, herinnert hij zich. Maar Patrick vestigde zich al gauw als zelfstandige. Hij zou naam maken om te werken voor de families Vanwonterghem en Vanhonsebrouck. En hij was ook de man die de opdracht om het zwembad Olympia om te turnen tot een dancing binnen haalde. “Ik was niet de enige die mijn ontwerp mocht geven, maar uiteindelijk haalde ik het wel. Mijn collega’s hadden de kuip van het zwembad behouden, ik had die zoveel mogelijk proberen weg te werken. Of toch in het geheel te laten opgaan. Insiders spraken later wel nog van de put, maar wie er nog nooit was gaan zwemmen, had eigenlijk geen idee dat ie stond te dansen in een voormalig zwembad.”

Nieuwe effecten

Patrick was ook telkens betrokken bij de vernieuwingen die jaarlijks werden gedaan. “We gingen daarvoor ook ideeën opdoen in Parijs.” En er werkten ook niet van de minstens mee aan het hele concept. Paul Ameloot (later Deltalight) en Paul Rommens (later Modular) waren de technische breinen achter licht en klank. Heel wat effecten werden speciaal bedacht voor Olympia en kregen daarna elders navolging.

Patrick raakte ook goed bevriend met Raph. “Hij nodigde vaak bekende artiesten uit en met hen kwam hij dan vaak bij ons thuis een aperitiefje drinken. Raph was een doordrijver, iemand die zijn zaak wilde laten groeien. Maar hij luisterde ook naar anderen, als hij iets kon opsteken van iemand zou hij dat nooit laten. En hij wilde altijd het maximum uit jou halen.”

Raffles en Peanuts

Patrick legde zich ook meer en meer toe op de horeca en in de jaren tachtig en negentig tekende hij het interieur van heel wat cafés en andere horecazaken. “Van Oostende tot in Charleroi. Ook in Kortrijk, aan de ‘oude cinema’. Maar ook de Raffles in Izegem en de Peanuts in Kortrijk. Bij die laatste zaak mocht je de nootschelpen op de grond gooien, in een mum van tijd waren er in verschillende steden Peanuts”, aldus de Rumbekenaar.

Patrick maakt nu als sculptor beelden. Volgend jaar zal hij exposeren in Monaco, waar zijn zoon Stoffel resideert. Patrick volgt uiteraard de carrière van zijn zoon, die in de Formule E zal blijven racen en ook test- en ontwikkelingspiloot zal zijn voor Aston Martin. “Hij is niet veel in België, hij heeft een drukke kalender”, stampt Patrick een open deur in.