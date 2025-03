Pascal ‘Passe’ Devriendt (56) neemt na 31 jaar afscheid van iconisch café de Twilight: “Voortaan zelf ook naar feestjes en optredens”

Pascal Devriendt laat na 31 jaar de Twilight in Oostende over aan Angelo Markey, die nu al in de zaak meedraait. Hij gaat wel nog helpen in het iconische café in de Langestraat en blikt tevreden terug. “De reis naar Cuba is al gepland”, zegt Passe.

“Voor de Twilight was ik elf jaar lang beroepsmilitair, onderofficier bij de medische dienst. Als ik daar was gebleven, dan was ik nu al op mijn pensioen”, lacht Pascal ‘Passe’ Devriendt (56). De Oostendenaar beklaagt zich de overstap niet: “Ik was altijd al gepassioneerd door muziek en was deejay. Ik ben hier beginnen draaien en deed de bar. Dat was ’s avonds en ’s nachts. Overdag was ik in het leger. Toen ik na enkele jaren de zaak kon overnemen, heb ik niet getwijfeld. Maar de eerste jaren waren niet gemakkelijk. We zijn van nul begonnen en hebben soms moeten scharten om toe te komen. We zijn ook altijd zeven op zeven open gebleven. Toen wij met vakantie gingen, namen anderen het café over. Dat is goed voor de klanten, maar wij bleven zelfs op vakantie bezig met de opvolging van de zaak.”

Pascal zag zijn Twilight evolueren: “Vroeger was het een jeugdcafé en nu is er een ouder publiek.”

“500 optredens in 31 jaar en muzikanten werden vrienden”

De Twilight was al die jaren ook een muziekcafé waar beginnende bands konden optreden. “In de winter doen we tweewekelijks een optreden. Ik zette steeds graag het podium klaar voor startende en Oostendse bands. The Van Jets zijn hier begonnen en ook Bwana gaf hier haar eerste optreden. Andere optredens kwamen dan weer spontaan tot stand, zoals met punk- en new-waveband The Bollock Brothers. Ze traden hier verschillende keren op en zijn inmiddels vrienden. Er waren in die 31 jaar meer dan 500 optredens.”

Pascal runde de Twilight met zijn vrouw Wendy: “Zij heeft 28 jaar de nacht gedaan. Dat kruipt ook in de kleren.”

Overnemer

Passe zette enige tijd geleden de zaak te koop. “We waren elke dag open. Dan is er weinig sociaal leven, hé. Toch was het geen evidente beslissing, want ik heb de Twilight uitgebouwd tot wat het is. Ikzelf, Wendy en Frederic Paret zijn eigenaar. Vroeger hielp Frederic ook mee, maar het is met nog een andere job niet evident. Ik weet dat en begrijpt het. Ik ben blij dat de nieuwe uitbater Angelo Markey op hetzelfde elan verder gaat. Ik werk trouwens al langer met hem samen voor optredens en hij draait al zeven maanden mee. De Twilight is in goede handen. En ik blijf hier nog wat om mee te helpen. Maar ik neem met gemengde gevoelens afscheid van mijn Twilight.”

Cuba

Passe leerde een aantal jaren geleden mensen uit Cuba kennen. “We zijn er al 26 keer op bezoek geweest. Ik heb er een petekind. Daar kom ik thuis. Tijdens de pandemie heb ik een actie opgezet om geld in te zamelen, zodat ze zouden kunnen kopen wat nodig was. Er is al een volgende reis gepland. De eerste waarbij we niet moeten denken aan het café.”

Passe laat het op zich afkomen: “Ik zal sowieso nog enkele dagen per week helpen achter de bar. En dan zien wat er op ons afkomt.”

Op 31 maart laten Passe en Wendy de zaak over. In het laatste weekend komen gastdeejays spelen. “Wendy en ik kunnen voortaan ook naar verjaardagsfeestjes en optredens”, aldus Passe.