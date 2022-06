Oxfam Wereldwinkel mag tijdens Tieltse Feesten cafetaria van ’t Vijverhof uitbaten

Oxfam Wereldwinkel Tielt gaat tijdens de Tieltse Feesten de cafetaria van dienstencentrum ’t Vijverhof uitbaten. Zij bedachten immers het origineelste concept en wonnen zo de wedstrijd van Zorg Tielt. Bij Oxfam willen ze op het zomerterras fairtrade- en lokale producten promoten.

Het terras is open op vrijdag 1 juli van 16 uur tot middernacht, op zaterdag van 11 uur tot middernacht en op zondag van 11 uur tot 20 uur. “Iedereen is welkom voor iets fris, een koffie, een verwenbordje, een wijntje… En dat alles met fairtrade of lokale producten”, klinkt het bij Oxfam Wereldwinkel Tielt. “De kinderen zijn dan weer meer dan welkom om eendjes te vangen.”

Daarnaast zal ook Fotoclub Gamma terug een fototentoonstelling organiseren in de grote zaal van het dienstencentrum. Daar zullen de leden van de fotoclub hun mooiste foto’s tentoonstellen. (TM)