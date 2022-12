Overname dorpscafé De Sterre in Lombardsijde draait uit op een sisser: “We zijn verschoten, ontgoocheld en bedrogen”

Op 26 november 2022 vierde Robert Watty (68) zijn pensioen. Het was meteen ook het afscheidsfeestje van dorpscafé De Sterre dat hij samen met zijn vrouw Tamara Cicou, zeventien jaar had opgehouden. Zij gaven de fakkel door aan een nieuw koppel Frank Schoeters en Christiaan Corveleyn. “Het is leuk om op deze manier te eindigen”, zei Robert toen.

Na maanden zoeken naar een nieuwe uitbater, hadden Robert en Tamara hun opvolgers eindelijk gevonden. “In oktober hebben we na lang zoeken, een oproep gezet op Immoweb. De dag erna hadden we al respons”, zegt Robert. Het is dan allemaal snel gegaan en op 25 november 2022 gaven Robert en Tamara de sleutels af aan de nieuwe uitbaters.

Die nieuwe uitbaters zagen het ook helemaal zitten. Frank, afkomstig uit Limburg, vond zijn liefde in Oostende en is hier aan de kust blijven hangen. Beide heren hadden al heel wat ervaring in de horeca, Frank had al een zaak gehad in Limburg en Christiaan de Ding Dong in Oostende. “Nu zullen we samen het prachtige volkscafé overnemen van twee geweldige mensen die hier veel aan gewerkt hebben”, zei Frank Schoeters toen.

Gaan lopen

Maar de vreugde was van korte duur, want op 19 december postte Tamara op Facebook: ‘Die twee zijn gaan lopen. Ze hebben de Sterre open gedaan zonder ondernemingsnummer. Ze waren de inboedel op hun gemak aan het opladen. Gelukkig zijn de Lombardsijdenaren alert en werden we verwittigd van hetgeen aan het gebeuren was.’

“We zijn verschoten, ontgoocheld en bedrogen”, klinkt het uit de mond van Tamara. “Ze zijn gaan lopen. Ze wilden de inboedel meenemen. Het is hen niet gelukt door de alertheid van de inwoners van Lombardsijde. Ondertussen heb ik De Sterre overgenomen. De zaak is niet meer van Robert, maar alles staat nu op mijn naam.”

Keuken leeggehaald

Tamara vervolgt: “Ze hebben de hele keuken leeggehaald, de rest is niet gelukt. Ik moest nog een deel van mijn geld krijgen en ze moesten ook nog het contract gaan teken bij bierhandel David-Debal. Ze zeiden altijd van ‘we zullen komen’, maar ze kwamen niet. Frank gaf als reden op dat hij in het ziekenhuis lag met een hartaanval. Ze zijn zes dagen open geweest zonder ondernemingsnummer. Dat wisten wij uiteraard ook niet.”

“Dat viel allemaal goed mee, we dachten dat het in orde ging zijn. Ze gaven een voorschot, maar nu krijgen ze van mij dit voorschot ook niet terug want ze hebben mijn keuken helemaal gepluimd. Je weet ook hoeveel horecatoestellen kosten. Die vijf vaten van de dagen dat ze open geweest zijn, zullen wij ook maar betalen aan David-Debal. De overname van onze drankstock is ook nog niet betaald. Zij hebben hier wel een stock laten staan, maar dat compenseert ons verlies niet. De huishuur van de maand december zouden ze aan ons betalen. Wij hadden die reeds betaald aan de huisbaas. Dus gaan we dat ook niet meer terugzien. De televisie was ook reeds losgemaakt, klaar om mee te nemen. We waren juist op tijd om dit te verhinderen”, zegt Tamara. Het koppel zit in zak en as: ”Ik ga nooit meer op pensioen”, zegt Robert laconiek.

Mankementen

“De overname van De Sterre gaat jammer genoeg niet door. De vorige uitbaters willen het café zelf terug open doen. Ja waarom, dat is een goede vraag. Wij gingen het normaal gezien overnemen, maar we ontdekten nog een heleboel mankementen die we achteraf pas hebben gezien. We krijgen geen huuroveréénkomst van de brouwer. Dit is ook omwille van de elektriciteit die helemaal niet in orde is. Maar we zijn daar volop mee bezig. We zijn nog altijd in onderhandeling met de brouwer hierover. Normaal gezien gaan we terug open op 2 januari 2023”, is het antwoord van Christiaan Corveleyn, één van de overnemers. (PG)