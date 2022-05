Oud Gemeentehuis weer hét feestadres voor Club-spelers

Als er iets te vieren valt, trekken de spelers van Club Brugge de laatste jaren steevast naar het Oud Gemeentehuis in Varsenare. Dat was afgelopen zondag niet anders. Wat maakt die plek zo bijzonder?

“De band met Club Brugge is ontstaan doordat we een goede band opbouwden met een aantal bestuursleden van Club Brugge, die bij ons hun 50ste verjaardag vierden”, vertelt Erwin Brakman, die de zaak samen met zijn echtgenote Benedicte Constandt uitbaat. “Zo raakten we binnen de club bekend als locatie waar het goed feesten is.”

Na de titel vorig jaar, in een periode met coronaregels voor de horeca, zakten de spelers van Club Brugge af naar het Oud Gemeentehuis in Varsenare. Ook vorige zondag kozen ze opnieuw voor hetzelfde danscafé, dat overdag ook dienst doet als brasserie. “We moesten klaar staan voor drie verschillende scenario’s, want we wisten niet hoe het kampioenschap zou uitdraaien. Daarvan was het tijdstip van het arriveren van de spelersbus immers afhankelijk. Onder politiebegeleiding is die van aan het het stadion doorgereden naar het Oud Gemeentehuis. De politie verhinderde dat supporters met hun auto de spelersbus zouden volgen. Alle spelers waren mee, enkel Noa Lang arriveerde afzonderlijk. Naast de spelers en de spelersvrouwen verwelkomden we hier de bestuursleden, grote sponsors en medewerkers. Het ging om zo’n 250 mensen in totaal. Alles was op voorhand goed doorgesproken met de burgemeesters van zowel Brugge als Jabbeke, ook al ging het om een privéfeest.”

Shotjes van Hoefkens

Hans Vanaken achter de tapkraan van het Oud Gemeentehuis. (gfà)

Het danscafé zorgde voor aangepaste belichting, in het blauw natuurlijk, en een aantal dj’s voor de partyvibes. “De spelers en de hele entourage hadden wel honger, dus we serveerden frietjes, pizza’s en andere snacks. Het was niet echt de gelegenheid om uitgebreid te dineren. (lacht) Iedereen amuseerde zich kostelijk. Carl Hoefkens deelde shotjes uit en Clinton Mata nam even plaats achter de discobar om plaatjes te draaien. Of er flink gedronken werd? Ja, toch wel. (lacht) Niet zoveel bier, maar wel veel champagne en sterke drank. Omstreeks 4 uur ‘s nachts trokken de laatste fuifnummers huiswaarts. En natuurlijk zijn ze ook bij een volgende titelviering weer welkom!”

(PDV)