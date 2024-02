Op zijn 16de zijn land ontvlucht, nu serveert Brhane Eritrese specialiteiten in eetcafé Natna Babilon

In de Wilgenstraat 7, pal tegenover het vroegere Heilig Hartziekenhuis in Roeselare, heeft Brhane Issak zijn eetcafé Natna Babilon. De bijna 30-jarige Eritreeër werkt ook nog voltijds, maar wil ook West-Vlaanderen laten proeven van de specialiteiten uit zijn geboorteland.

Brhane Issak groeide op in Eritrea waar een totalitair regime elke vrijheid beknot. Als jonge snaak stapte hij al in de voetsporen van zijn moeder en wierp hij zich op als een jonge zakenman. “Ik kocht dingen in het dorp en verkocht die dan in de stad. Mijn moeder deed dat ook en had bovendien ook een horecazaak.”

“Het eetcafé is ook een ontmoetingsplaats geworden”

Op 24 maart wordt Brhane 30 jaar, hij woont intussen al bijna tien jaar in onze contreien. In 2010, hij was amper 16 jaar ontvluchtte hij al zijn land. “Ik woonde een tijdje in Ethiopië en Zuid-Soedan, via Libië kwam ik uiteindelijk in België terecht.” Brhane spreekt ondertussen al meer dan een aardig woordje Nederlands. Hij woont in de Hondstraat in Izegem. Sinds een jaar is ook zijn moeder in België. “Maar zij verblijft voorlopig nog in een asielcentrum.” Hij wil ook graag zijn plaats in de maatschappij verwerven en blijkt een bezige bij. “Ik werk als magazijnier bij Desotec in Rumbeke. Ik ben er ondertussen al teamleider. Maar wilde ook nog iets in bijberoep beginnen. Ik ben lang op zoek geweest naar een betaalbaar horecapand. Uiteindelijk ben ik hier in de Wilgenstraat terecht gekomen.”

Eigen kruiden

In het pand floreerden vroeger heel wat horecazaken die het onder meer van de bezoekers van het ziekenhuis moesten hebben. “Maar dat is er nu niet meer”, kijkt Brhane naar de overkant van de Wilgenstraat.

Zijn restaurant heeft ondertussen al wat naam verkregen in de Eritrese gemeenschap in de regio. “De klanten zijn veelal mensen uit Eritrea, soms uit Somalië en andere Afrikaanse landen. Maar uiteraard is iedereen hier welkom. We krijgen hier soms wel lokale mensen over de vloer, maar dat mogen er natuurlijk altijd nog meer zijn.”

Brhane leerde vroeger al koken aan zijn moeder. “Maar ik ben ook nog even in de leer geweest bij restaurants in Antwerpen en Nederland. Daar leerde ik onder meer de presentatie van de gerechten.”

Het is vooral de kruiding die het hem blijkbaar doet in de Eritrese keuken. “Ingrediënten zoals vlees koop ik hier lokaal, onze kruidensamenstellingen maak ik zelf. We hebben hier vlees-, maar ook vegetarische gerechten. We krijgen positieve kritieken, maar gewoon komen proeven is de beste manier om je te laten overtuigen.”

In Natna Babilon kun je ook een koffie, frisdrank of biertje drinken. “Soms het ik ook onze bieren in huis, maar die zijn hier moeilijk te bemachtigen. Maandag is onze sluitingsdag, de andere dagen ben ik van in de namiddag open. In de week om 15.30 uur, in het weekend vanaf 14 uur.”

Het eetcafé is ondertussen ook uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats. “Zeker in het weekend zit hier best wat volk. Er wordt gegeten en gedronken. En ook gekaart. En we hebben hier ook een biljart, maar eentje die typisch is voor onze contreien. Wij spelen zonder stok, maar rollen de bal”, klinkt het. (WVS)