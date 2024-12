“Ooit stond hier nog een paard aan onze toog”: Sarah en Gregory amuseren zich in café De Kroon in Dadizele

Gregory en Sarah lieten bruine kroeg De Kroon herleven en amuseren zich als koppel in het café waarop ze ook hun eigen stempel drukten. Spontane ambiance en dito feestjes, de klanten die er eens hun hart kunnen luchten en vooral ook veel momenten van plezier. Na dik drie jaar in het café zijn de uitbaters meer dan tevreden.

Sarah De Sloovere (42) en Gregory Bekaert (48) wilden graag een uitdaging aangaan in de horecasector. Sarah werkte in de zorg, Gregory is nu nog altijd halftijds aan de slag in het VTI in Menen waar hij houtbewerking en robotica doceert. “We woonden toen nog in Wevelgem en hadden er een pand op het oog om een koffiebar uit te baten. Maar corona kwam toen ook om de hoek kijken en vervolgens kregen we te horen dat café De Kroon stond over te nemen.”

Onbekend terrein voor Sarah, die uit Bavikhove afkomstig is, maar niet voor Gregory die zijn jeugd in Dadizele doorbracht. “Van 2000 tot 2004 heeft mijn broer Robby hier het café open gehouden, ik was hier dus al vaker geweest. Ik ben hier vroeger ook nog komen thuiswachten.”

praten en luisteren

Vorige uitbaters Rita Feys en Jackie Mestdagh vonden dus snel overnemers en in de zomer van 2021 ging het koppel dat ondertussen ook in Dadizele woont van start in De Kroon. “We hadden al ons businessplan, maar moesten van mindset veranderen: van koffiebar naar café. We hebben het café in grote mate gehouden zoals het was. Een zitbank die er vroeger stond haalden we terug, we maakten het ook knus met verschillende plaatsen en hoekjes om te zitten. We wilden het vooral ook houden zoals het was: een gezellige bruine kroeg.”

“Mijn collega’s kwamen ook al op bedevaart naar hier”

Terwijl Gregory dus een bekend gezicht was op de gemeente, gold dat allerminst voor Sarah. “Toen we openden was het nog met mondmaskers en buiten op het terras te doen. Toen de situatie normaliseerde, bouwde ik al snel een band op met de klanten. Door veel met hen te praten en vooral ook te luisteren natuurlijk.”

Het café in de Ledegemstraat 1 is gesloten op dinsdag en woensdag, de andere dagen gaat het open om 10 uur. “We blijven ook doorlopend open, je voelt dat de mensen dat appreciëren. Een sluitingsuur hebben we niet echt, maar omdat we eerder als dagcafé fungeren is dat nooit heel laat. Het kan al eens na middernacht zijn, maar dat is eerder de uitzondering.”

Mascotte William

Het koppel heeft ook een zoontje William (2), hij komt vaak mee naar het café. “We zijn hier niet altijd samen, maar boven is er eigenlijk ruimte om te wonen. William kan daar in bed en ook wij overnachten hier wel eens.”

In café De Kroon is er geregeld ook iets te doen. “Een breughelavond, optredens in de zomer, een halloweenavond, kaartingen, een quiz, een pietjesbaktornooi… In de winter trekken we altijd met de partybus naar de kerstmarkt in Roeselare, waar we onder meer de chalet Les Frères van Steve Grymonprez van restaurant Historic een bezoekje brengen. Het café is ook makkelijk toegankelijk voor groepen, geregeld strijken hier OKRA-groepen of andere verenigingen neer.”

Pietjesbakken

Ook Gregory steek vaak zelf het vuur aan de lont. “Dan beginnen we eens te pietjesbakken met enkele klanten. Ik heb ook een sjoelbaktornooi georganiseerd tussen de verschillende straten hier in Dadizele. Dan zorgen we voor een prijzenpakketje en dan konden de straten het tegen elkaar opnemen. We hielden met de gemeenteraadsverkiezingen ook een stembrieftombola. Wie zijn oproepingsbrief in de urne deed, maakte kan op een prijs. En het was William die de winnaar mocht trekken.”

Sarah en Gegory staan zelf in voor alles en doen geen beroep op jobstudenten of flexi’s. “Zelfs als het hier met de avondmarkt op de koppen lopen is, doen we dat we dat met twee lukken. We stappen dan gewoon iets sneller”, knipoogt Gregory. Vooraan is een terras met 30 zitplaatsen, achteraan kun je ook buiten genieten en het café zelfs is ook vrij groot.”

Dadizele blijft ook een bedevaartsoord. “De meimaand is hier zeker wat drukker. Op 1 mei komt er altijd een groep te voet uit Roeselare die dan met de bus terugkeert. En ook mijn collega’s van het VTI in Menen maakten al eens te voet de tocht naar hier.”

Biljarttornooitjes

In café De Kroon serveert men een 50-tal streekbieren en zijn er maandelijkse biersuggesties. “We zijn ook ambassadeurs van Orval, dat hier ook goed in de markt ligt. Er is ook een pronostiekclub met een 40-tal deelnemers waarbij een gokje gewaagd wordt op de uitslagen in de Belgische voetbalcompetitie. Ook de jukebox bepaalt mee de sfeer in het café, er ontstaan soms spontane feestjes met de plaatjes die door de klanten gekozen worden.”

De tapbiljart wordt eveneens druk bespeeld. “Iedere donderdagavond houden we hier een koppeltornooitje met de eerste acht ingeschrevenen. Slager Hans brengt dan vaak iets mee om te smullen, de ambiance zit er dan sowieso goed in.”

Pintje aan twee euro

De prijs van een pintje blijft er ook democratisch. “Dat houden we op twee euro. Je voelt dat mensen dat belangrijk vinden, ze trakteren dan ook sneller eens. Ons publiek is hier door de dag heen vaak heel divers. Overdag zijn dat vaak (jong) gepensioneerden, op andere momenten loopt iedereen hier binnen. Ooit stond hier zelfs een een paard aan de toog. Dat gebeurde na een weddenschap, er wordt hier dan ook wel wat af gelachen en oude anekdotes komen dan boven. Heel wat van onze klanten hebben ook een vaste stek, aan de toog kunnen we spreekwoordelijk naamkaartjes zetten. We weten al wie waar gaat zitten en wat die zal drinken van zodra ze binnen stappen. Op kerstdag en Nieuwjaar gaan we ook open, al valt dat op een sluitingsdag. Maar we verwachten dan wel wat volk om elkaar het beste toe te wensen.”