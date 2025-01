Onze Kortrijkse stadsbrouwerij opent ‘RuimteTerras’

Een nieuwe mijlpaal voor brouwers Arn Simoens (39) en Egbert Glorieux (39). Zaterdag 4 januari openden ze RuimteTerras vlak voor hun microbrouwerij Ruimtegist aan de Budastraat 12. “Eindelijk is het zover en kunnen we ons eigen terras uitbaten aan onze Kortrijkse stadsbrouwerij. Iedereen is welgekomen!”

Wat 15 jaar geleden begon als een hobby is uitgegroeid tot een eigen stadsbrouwerij met intussen 250 crowdfunders die kunnen rekenen op levenslang bier. “Het was altijd al de bedoeling om naast de brouwerij een brew pub uit te baten om onze eigen bieren te schenken op café of op een terras. Dat was het idee toen we de helft van het pand kochten in 2018, toen Brecht Soenen nog uitbater was van deDingen. Na zijn vertrek, is het anders uitgedraaid”, laat Arn in het midden.

Maar nu was de tijd rijp om de volgende stap te zetten. Direct na de aanvraag, kregen de twee brouwers de helft van het terras voor het pand van deDingen en Ruimtegist (die zich achteraan bevindt). “Het is ook logisch dat we bijvoorbeeld na een rondleiding een plek hebben om onze bieren te degusteren, met foodparing. Het RuimteTerras zal ook open zijn tijdens evenementen, denk maar aan Sinksen, en vaste dagen tijdens de zomermaanden. Om vaste uren mee te delen, is het nog te vroeg.”

Meer zichtbaarheid

Het terras is ook een meerwaarde voor de zichtbaarheid van stadsbrouwerij Ruimtegist. “We willen zo openbaar mogelijk brouwen, vandaar dat slechts een glaswand ons scheidt van deDingen. Een terras draagt bij aan die extra visibiliteit. We kunnen nu ook wat promomateriaal uithangen. Kunstkroeg De Doedelzak hielp ons aan tweedehands terrasmeubels. We hebben plaats voor zo’n 20 mensen. Voor onze opening mochten we ook eenmalig het terras van Social Club gebruiken.”

Tijdens de opening van RuimteTerras voorzien Arn en Egbert vers getapte Ruimtegistbieren, lokale frisdrankjes, enkele speciallekes van ‘t vat en nog zoveel meer. Mindgame speelt vanavond een dj-set tot in de latere uurtjes en heel de namiddag zijn er leuke plaatjes te horen.