Ondernemend gezin Baert drukt mee de stempel op de Tieltse horeca

De zin om te ondernemen, kregen de vier kinderen van Wouter Baert en Jannick Hindrick mee van hun ouders. In volle (post)coronaperiode startten dochter Lieze (25) en zoon Sies (23) hun eigen zaak op. Maar beiden moeten creatief zijn, want na corona is er nu de energiecrisis. Maar er was ook goed nieuws. Lieze won dankzij een wedstrijd van Lipton Ice Tea een mooie geldprijs voor haar terras, een som die ze ondertussen opnieuw investeerde.

Wouter Baert (52) en Jannick Hindrick (51) groeiden op in een arbeidersgezin. “Mijn ouderlijke thuis was hier verderop in het begin van de Kortrijkstraat, mijn echtgenote is van Egem afkomstig”, zegt Wouter op een kleine familiebijeenkomst in De Arend, het café van Lieze. Het gezin is niet compleet. Maar ook de oudste dochter Fien (27) en jongste zoon Miel (19) zijn ondernemende gasten. Fien is advocaat vennootschapsrecht en vermogensplanning, ze woont ook nog altijd in het centrum van Tielt. Miel is de handige harry van het gezin. Hij heeft ondertussen het statuut van student/zelfstandige en volgt een opleiding werforganisatie.

Wouter Baert: “De cowboys zijn uit onze stiel en maar goed ook”

Ook Wouter Baert was nauwelijks 20 jaar toen hij professioneel op eigen benen ging staan. Hij richtte Wouters Schoonmaak op, een bedrijf dat zich toelegde op het ruiten wassen. In 2007 stapte hij met de zaak in een grotere groep, maar in 2012 besloot hij samen met echtgenote Jannick terug autonoom te gaan. Perfect Windowcleaning uit Kortrijk, dat al sinds 1961 bestond, werd overgenomen. “We werken ondertussen met een 25-tal mensen. We zijn nu ook momenteel aan het verhuizen. We zaten wat te krap behuisd in de Tramstraat, langs de Deinsesteenweg in Tielt zullen we meer ruimte hebben.”

De stiel is in die ruim drie decennia dat Wouter er actief is ook veel veranderd. “De cowboys zijn er uit en maar goed ook. Er is meer aandacht voor veiligheid en ook de technieken zijn enorm geëvolueerd. Zo is er nu de osmosereiniging waarbij we telescopisch met gefilterd water oppervlaktes, die moeilijk bereikbaar zijn, gaan reinigen en zijn onze hoogwerkers dagelijkse werkinstrumenten geworden..”

Nood aan bruine kroeg

Maar in 2000 zetten Wouter en Jannick ook de stap naar de horeca. “We namen toen café d’Hespe over en vier jaar later hebben we ook La Rambla gestart, wat vervolgens Pièce Unique zou worden. We stonden er zelf niet achter de toog, maar werkten met een team van acht fulltime krachten. In 2007 namen we de vroegere drankenhandel Truyaert over. Die baatten we ook een tijdje zelf uit, maar dat bleek niet voor ons. We hebben die dan omgevormd tot de Poolhal, maar door problemen met de uitbaters hebben we uiteindelijk besloten om er een eventlocatie van te maken die De Post heet. Een goed uitgeruste zaal met voldoende parking waar je zonder personeel een feestje kon bouwen. Begin 2020 zaten we ook volgeboekt, maar toen kwam corona.”

De andere cafés waren ondertussen al overgelaten aan werknemers, maar de cirkel is nu toch wat rond, want het is Robbe Dejonckheere de vriend van Lieze die nu per toeval de eigenaar is van d’Hespe. En ondertussen had Lieze, die gezworen had nooit café te houden, haar oog laten vallen op het huidige pand van Den Arend. Dat was jarenlang een kledingzaak geweest, ook een tijdlang tot buiten de Tieltse stadsgrenzen bekend voor de trouwkledij. “Ik was als opvoedster aan de slag op een internaat, een job die ik wel graag deed. Maar ik had ondertussen ook al een opleiding gevolgd om ambachtelijk ijs te maken. In eerste instantie wilde ik er hier een crèmerie van maken, maar dat werd ons afgeraden. Daarna hebben we zelf maar een klein marktonderzoek gedaan en zijn we gaan luisteren waar er nood aan was in Tielt. Omdat Ter Halle op dat moment stopte, bleek er wel vraag naar een bruine kroeg waar je rustig een pint kon drinken.”

Energiefactuur

“Ik ben wat later dan voorzien open gegaan omwille van corona, in juni 2020. Dat eerste jaar heb ik voortdurend met verschillende maatregelen moeten rekening houden, maar we wisten ook van niets anders. Toen bleek ook al dat ons terras op de Markt een grote troef was en we konden ook het terras van onze buren gebruiken. Toen dat pand te huur kwam te staan, ben ik daar ook op gesprongen. Zo werd de Cambrinus geboren, dat stellen we nu vooral te huur voor groepen vanaf tien personen. We werken daar op maat van de klant, van een babyborrel over een vrijgezellenfeest tot een gewone vergadering.”

“Het was altijd al de droom van Sies om een frituur uit te baten”

Het terras Den Arend viel ondertussen al in de prijzen op een wedstrijd van Lipton Ice Tea. “Mijn vaste klanten zullen me wellicht wel vervloekt hebben, verschillende dagen aan een stuk heb ik ze gevraagd om op mij te stemmen. Maar het heeft dus geloond. Toen de mensen van Lipton hier binnenstapten, was mijn eerste gedachte: oef, ik zal mijn energierekening kunnen betalen. Maar ondertussen hebben we die centen ook al geïnvesteerd in nieuwe terrasmeubelen en komt er ook een nieuw venster dat uitgeeft op het terras.”

Zoon Sies was een tijdlang de gerant in De Keet, maar ging een nieuwe uitdaging aan na zijn studies. In februari 2021 werd de Frietpost geboren, naast eventlocatie De Post. “Ik heb de kans gehad om rustig te starten, gezien ik in het begin enkel afhaalfrietjes mocht serveren. Maar ondertussen is het ook al gegroeid. Ik krijg hulp van mijn vriendin Pharaïlde Jansseune. En met het WK voetbal maken we van de De Post een WK-bar waar we, in samenwerking met slager Joran Delbaere, ook eten serveren. Bedoeling is om in de toekomst ook feestjes te geven in de zaal waarbij wij voor alles instaan.”

Sies, die als kind altijd al graag friturist had willen worden, heeft nu dus zijn roeping vonden. Lieze heeft ook haar draai gevonden als cafébazin. Maar dat zorgt er wel voor dat het beiden druk bezette mensen zijn. “De feestdagen? Die zullen we met het gezin moeten vieren op een maandag of een dinsdag, dan is Sies gesloten en zijn het Liezes vrije dagen”, weet mama Jannick.