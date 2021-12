Nostalgisch dorpscafeetje in Houtem baadt in een nostalgisch kerstdecor

Hoewel Danny Muylle al 13 jaar zijn klanten voorziet van een natje en een droogje, baadt zijn authentieke dorpscafé ‘t Klein Plezier dit jaar voor het eerst in een nostalgisch kerstdecor. Dat maakt de gemoedelijke sfeer die de klanten terug in de tijd katapulteert nog een stuk gezelliger.

“Eigenlijk is het mijn goede vriendin Marietje die me zover heeft gekregen”, lacht Danny. “Dat klopt”, zegt de dame, die ook kind aan huis is in ‘t Klein Plezier. “In deze donkere dagen moeten we zorgen voor een beetje licht! We hebben links en rechts een hoop spullen bij elkaar gescharreld, van kerstballen, slingers, kaarsen, knuffels, postuurtjes, lichtjes, tot rode tafellopers toe! Het heeft toch twee volle dagen tijd gekost om alles een plekje te geven.”

Niet alleen binnen ademt alles kerstsfeer uit, buiten heeft Danny zelfs een heus minikerstbos naast zijn cafeetje geïnstalleerd.

Tiental kerstbomen

“We hebben met de steun van het Feestcomité een tiental mooie kerstbomen gekocht en ze opgevrolijkt met kerstlichtjes en strikken. Daarrond hebben we enkele hoge tafels geplaatst, zodat we er ook een drankje kunnen serveren. Dat compenseert een beetje ons zomerterras!”

Zelfs de zwerfkatten die hun vaste stek hebben achter het kerstbosje in de hokken die Danny voor hen heeft ingericht als kattenverblijf, vinden het leuk… En ook de klanten reageren positief. Stamgasten José Deschodt en Monique Vangrijsperre uit Veurne komen bijna elke zaterdag hun glaasje drinken. “Zo’n nostalgisch volkscafeetje op een boogscheut van de Franse schreve vind je bijna nergens meer”, zeggen ze. “Die gemoedelijke sfeer, iedereen kent iedereen en je knoopt spontaan een gesprek aan met elkaar. Danny is dan ook een joviale cafébaas, die altijd klaarstaat met een kwinkslag, graag een praatje slaat…”

Uit wijde regio

Danny vult aan: “We hebben vaste klanten uit de wijde regio in de Westhoek. En in de zomer passeren hier toeristen van heinde en verre, die het adresje hebben ‘van horen zeggen’ van mensen die het zo leuk vonden.”