Nieuwe uitbaters ‘t Elfde Gebod namen goede start: “Kerkplein laten herleven samen met onze collega’s”

Karoline Vandommele (46) en Björn Deneire (43) hadden van het kermisweekend hun openingsweekend gemaakt en de nieuwe uitbaters mochten al heel wat volk verwelkomen in ‘t Elfde Gebod. “We willen hier een rustig praatcafé runnen.”

Na een geslaagd openingsweekend volgde maandag een domper. De combinatie van een regenbui en een verstopt afvalputje zorgde ervoor dat dweil en trekker moesten bovengehaald worden. Maar dat belet niet dat Karoline en Björn, die in Ardooie wonen, tevreden terugblikten op hun openingsweekend. “Er kwam al veel volk over de vloer. Het was een prettige kennismaking.”

Uitgebreide openingsuren

De openingsuren van het café zijn ten opzichte van vroeger ook uitgebreid. Maandag van 11 tot 22 uur, dinsdag gesloten, woensdag van 16 tot 22 uur, donderdag van 16 tot 23 uur, vrijdag van 11 tot 23 uur, zaterdag van 10 uur tot sluitingstijd en zondag van 10 tot 22 uur. “Het wordt een rustig praatcafé. Iedereen is hier welkom, ook jonge gasten. Maar om tot in de vroege uurtjes uit te gaan, is hier verder het Sint-Pietersstraat. Maar er mag hier gerust ook een feestje gebouwd worden als de gelegenheid zich voordoet”, knipoogt Karoline. “Ik groeide hier overigens op in de Sint-Tillostraat, voor mij is dit een beetje thuiskomen.”

“Het zou tof zijn mocht de stad hier wat extra bloembakken zetten om het Kerkplein nog wat groener te laten ogen”

Karoline, die voorheen in een rusthuis werkte, wordt het permanente gezicht van de zaak, maar ook haar partner Björn, die in Tielt nog café Batavia mee openhield, zal haar assisteren. Maar overdag heeft hij nog zijn dagtaak in de bouwsector. “We hebben het assortiment aan dranken wat uitgebreid. We hebben lang getest en mensen laten proeven van ons recept van picon, maar die wordt nu al alom gesmaakt. We hebben een lekkere huiswijn, maar er staat ook nog iets stevigere wijn op de kaart. Ook qua snacks hebben we een gevarieerd aanbod: van toast met boerenpaté en rilette, over warme brie tot chips met kruidenkaas. En later zouden we ook graag een boterham met paté of hoofdvlees serveren. Maar we doen het stap per stap en luisteren ook naar wat ons publiek wil.”

Straks een vernieuwd terras

Dat publiek vond in het eerste weekend al vlot de weg naar het café. “Maar we zijn nu ook tijdens de week open en op maandag en vrijdag zelfs al van ‘s morgens, dat moet nog wat de ronde doen. We zijn hier aan de grote kerk gesitueerd en ik vind dat het plein ook wat opwaardering mag krijgen. Het is toch een centraal punt in de stad, zelf zullen we mee ons best doen om het hier wat groener te maken. Maar het zou leuk zijn mocht het stadsbestuur hier bijvoorbeeld nog wat extra bloembakken voorzien. Zelf willen we het terras vernieuwen en zou het niet mooi zijn om samen met de uitbaters van Plan B en ‘t Damberd eens optredens te geven onder de noemer Muziek op het Kerkplein? Samen bereik je toch meer. Dus waarom zouden we niet samenwerken om het Kerkplein op te waarderen?”

In het café zelf zijn de heiligenbeelden gebleven. “We hebben het interieur wat herschikt en her en der andere accenten aangebracht. We hebben het ook herschilderd. We denken er aan om hier een houtstoof te zetten. Dat brengt gezelligheid en zo kunnen we ook de stijgende energieprijzen het hoofd wat bieden.”

Nieuwe clubs welkom

De nieuwe uitbaters staan ook open voor nieuwe clubs. “De wielertoeristen van La Dolce Vita zijn hier op post gebleven. Er hangt hier een spaarkas, die mogelijkheden biedt tot een nieuwe club. Maar mensen die hier andere verenigingen willen herbergen, kunnen dat ook. We staan open voor alles. We hebben hier ook nog onze volksspelen en mensen die een receptie of feestje willen geven voor geboorte, plechtige communie, verjaardag of huwelijk, kunnen dat ook.”