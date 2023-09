Nieuwe uitbaters café Mandeldaele klaar voor Izegem Koers en voor openingsweekend (15-17 september)

Sinds Joyce Naeyaert met de assistentie van Natascha Decaestecker en de steun van haar man Lieven Vandermeersch café Mandeldaele opende, waait er een nieuwe wind over het Emelgemseplein. Joyce en haar team maken zich ook op voor drukke weken, donderdag 7 september passeert Izegem Koers voor de deur en in het weekend van 15, 16 en 17 september is er het openingsweekend met tal activiteiten.

Op donderdag 3 augustus opende café Mandeldaele met nieuwe uitbaters. Joyce Naeyaert (35) die met haar gezin in de Prinsessetraat woont en ook bij Spar Emelgem aan de slag is, zette haar schouders onder dit horecaverhaal. “De eerste dagen zat het hier nokvol. Daarna is het wat gestabiliseerd, maar we zijn zeker tevreden over de start die we namen”, zegt Joyce over haar eerste maand. “We kregen ook veel positieve reacties, de nieuwe aankleding van het café – we lieten het herschilderen en plaatsten nieuw meubilair – kon op veel bijval rekenen.”

Donderdag 7 september is er Izegem Koers en vorig jaar al bleek dat door het vernieuwde parcours het centrum van Emelgem een van de hotspots is voor de koersfans. “Samen met Pieter De Backere (café De Wandeling) en Frederic De Brabandere, die voor de Old Car Drivers café De Sportwereld die dag opent, zorgen we voor de invulling van het Emelgemseplein. Ons café zal dus gewoon open zijn, maar we staan dus ook met een grote stand vlak voor de kerk.”

Het officiële openingsweekend vindt een week later plaats. “Op vrijdag 15 september trakteren we om 19.30 uur met een gratis vat. Op zaterdag komt zangeres Kitana optreden, daarna bouwt DJ Svenne verder aan het feestje. Op zondag in er een aperitiefconcert door ‘Filip Bollaert en friends’. We serveren dan ook gratis cava en warme hapjes. Alles vindt plaats in het café zelf dat ook vrij toegankelijk is. Je kunt dus gratis mee komen genieten van de optredens en de sfeer.”