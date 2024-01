“Nieuw concept: cocktail- en tapasbar”: Britt Callens (vandaag 21) maakt van Het Grillhuis straks B’s Place

Britt Callens, die vandaag woensdag 4 januari net 21 jaar is geworden, kondigde via sociale media aan dat haar horecazaak Het Grillhuis van concept en ook van naam verandert. Het wordt B’s Place, een cocktail- en tapasbar. Weer wat beweging in de Sint-Pietersstraat, hét uitgaansstraatje van Izegem, dus.

Britt Callens startte met de hulp van haar papa Francky Callens Het Grillhuis, ook mama Patricia Lebacq die Bistro Bobri runt nabij het Frunpark is door de horecamicrobe gebeten. In de praktijk was het papa Francky die aan de grill stond om het betere stukje vlees te bereiden, Britt deed de zaal en was mee het gezicht van het restaurant waarvan ze ook zaakvoerder is. Maar straks moet pa Francky onder het mes en zal hij enkele maanden out zijn, ook dat kondigde hij aan op sociale media. Britt kiest er nu voor een andere weg in te slaan, ze gaat voluit voor een cocktail- en tapasbar in het pand in de Sint-Pietersstraat 1 waar vroeger nog ‘t Kaderke huisde. “De opening van het nieuwe concept is voorzien voor eind januari. We zullen er heerlijke cocktails en mocktails, lekkere wijntjes, tapas en vegan gerechtjes,… serveren. Perfect voor een avondje uit of een date night. Je kunt komen aperitieven of de avond afsluiten. We zullen ervoor zorgen dat iedereen tot zijn trekken kan komen met ook budgetvriendelijke prijzen”, kondigt ze aan.