Na zeven jaar in café ‘t Veldkruis hebben Franky en Stella het nog steeds naar hun zin (en hun klanten ook)

Het landelijke café ’t Veldkruis is sinds zeven jaar de habitat van Christella – kortweg Stella – Debaere en Franky Van Keirsbulck. Het koppel blies de zaak nieuw leven in. “Het was de beste keuze die we ooit gemaakt hebben. We zijn heel tevreden over hoe het loopt.” In ’t Veldkruis kun je niet alleen terecht voor een frisse pint, er is ook een vrij uitgebreide menukaart die wordt gesmaakt door de vele klanten.

Café ’t Veldkruis situeert zich op de hoek van de Leenbosstraat en de Bosstraat. De namen van de straten doen het al vermoeden, de herberg is landelijk gelegen. Op een boogscheut van Ardooie Veld. Op grondgebied Ardooie, maar dichtbij Meulebeke, Izegem en Ingelmunster. “Onze klanten komen dan ook van overal”, zegt Stella.

27 jaar Vitalo

Hoewel ze als een doorgewinterde cafébazin oogt, komt Stella niet echt uit horecamiddens. “Ik heb eerst 27 jaar in Vitalo gewerkt voor ik mijn ware roeping gevonden heb. Ik stond eerst in café Alfa in Pittem, later in De Eendracht in Ardooie achter de toog. Maar we waren op zoek naar iets anders, tot we hier op botsten. Het café zat op zijn gat, zoals ze zeggen. Wij hebben het overgenomen en ook uitgebreid. Een terras was hier niet, ook de veranda hebben we uitgebouwd. Er kunnen nu 135 mensen buiten zitten, nog eens 40 in de veranda en 45 binnen. We doen het hier met ‘de gaande man’. Veel mensen komen hier gewoon een pintje drinken, maar blijven dan ook soms iets eten.”

Zondag weggeefdag

Op de kaart staan heel wat snacks, van een croque tot een garnaalkroketjes. “De keuken is mijn werkterrein, Franky doet meestal de toog en de zaal. Ook mijn dochter Virginie komt in het weekend vaak helpen. Op topmomenten moeten we wel met zijn vier zijn om het te bolwerken. Er komen hier ook vaak grote groepen, vooral fietsers, die hier halt houden. Maar evengoed hebben we vaste klanten die hier hun dagelijkse pintje komen drinken. Soms staan ze al aan de deur als we open gaan.”

“Als we muziek opzetten durft dat hier wel eens uit te draaien op een dansavond”

Het café is op maandag en dinsdag gesloten, vanaf woensdagnamiddag gaat het open. “Vanaf donderdag gaan we open om 10 uur tot 13 uur, daarna sluiten we even. Maar op zondag blijven we vaak doorlopend open. Dat is ook ons topdag. Er komen heel wat mensen aperitieven en het is dan ‘weggeefdag’, dan trakteren we met hapjes. En zo blijven er ook heel wat mensen plakken.”

“We hebben een iets ouder publiek. Jonge gasten hadden we in het begin ook wel, die zijn uiteraard ook welkom. Maar dat blijven hangen tot 5 uur ’s morgens, dat heb ik niet meer nodig. Ik ben ook al 70”, knipoogt ze. “Er is hier nu iets verder met ’t Bloemgat een café waar ze op de tafels kunnen dansen. De jongere gasten trekken nu meer naar daar. Wij hebben ons eigen publiek en we zijn tevreden. Naar hier komen was de beste keuze die we ooit gemaakt hebben. In september gaan we even dicht voor vakantie. Maar we gaan daarna met plezier weer open.”

Grote kaartclub

Het café herbergt ook een kaartclub. “Met 54 leden, dus een grote club. We kaarten een heel jaar door, in maart is er het kampioensfeest. De Veldkruiskaarters is een hechte bende, waar we veel plezier aan beleven. In het weekend van 14, 15 en 16 oktober geven we ook een kaarting ten voordele van ons kaartvereniging. We houden hier ook nog twee vinkenzettingen per jaar. En om de twee maanden is hier een festijn: van een zwijntje aan het spit, over mosselen tot een barbecue.”

“Mijn maat verloren”

Stella is uit Meulebeke afkomstig, Franky (54) is een echte Ardooienaar. “We hebben in die zeven jaar een vaste klantenbasis kunnen uitbouwen. De meeste mensen kennen we hier ook bij naam. Corona was geen makkelijke periode, met Maurice zijn we ook een trouwe klant verloren. Hij was mijne maat.”

In het café kun je een Stella laten serveren door Stella. “We hebben ook een mooi assortiment aan streekbieren. Die worden hier gretig geconsumeerd.”

Het café is ook vlakbij Ardo gelegen. “Maar het is niet meer zoals vroeger, dat collega’s na hun werk op vrijdag massaal een pintje gaan drinken. Wij liggen hier langs een fietsroute en dat zorgt ervoor dat heel wat mensen hier de remmen eens dicht knijpen.”

Als er koers is, staat de tv ook op. “Maar het is niet zo dat wij hier het voetbal tonen om volk te lokken. Eens de koers gedaan is, dan zetten we de muziek op. Het durft hier wel eens uit te draaien op een dansavond”, besluit Stella Debaere.