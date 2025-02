“Na het verlies van Els ging ik door voor haar”: Willy (71) heeft zijn thuis in café Den Draver in Moorslede

Al 32 jaar is Willy Corneillie (71) de patron van café Den Draver in de Roeselaarsestraat 58 op de hoek met het Neckerswegeltje. Willy verloor zijn partner Els, maar ging op aanraden van de kinderen toch door. “Dit café is mijn leven, de klanten zijn mijn vrienden.”

Willy Corneillie woont al zijn hele leven, dus ruim zeven decennia lang, in Moorslede. “En op die plaats hier heb ik altijd een café geweten”, zegt hij. Maar vroeger heette de herberg Café Bossanova. “Het waren Oswald en Greta, die voor mij het café uitbaatten, die de naam veranderden naar Den Draver. Oswald had wat met de paardenwereld. Na drie jaar ben ik hen hier komen aflossen, de naam hebben we gehouden.”

Uitgaansgemeente

Willy had eigenlijk niets van doen met de horecawereld. “Ik was onderhoudstechnicus in een weverij in Passendale. Ik ben hier meteen fulltime in het café gekomen. Het waren toen ook nog andere tijden. Dat is 30 jaar geleden, maar als je 50 jaar terug gaat in de tijd, naar mijn jeugd en iets eerder, toen waren hier in Moorslede wel 40 cafés, vier danszalen en zelfs een cinema. Moorslede was toen echt een uitgaansgemeente. Dat is beetje bij beetje veranderd, nu is er zelfs een periode geweest dat ik het enige café was in het centrum. Toen kwam er veel volk naar hier, maar eigenlijk is het niet goed. Hoe meer cafés, hoe meer leven in de brouwerij…”

Willy vertelt het met zijn schouder nog in het verband. Slapen moet hij beneden doen. “Na een val moest ik geopereerd worden aan mijn schouder, het herstel zal wel nog wat duren. Maar dat geneest allemaal wel, het is maar de carrosserie”, zegt hij.

Retrolook dankzij Els

Het café draagt nog altijd de stempel van zijn partner Els Gouwy die hij veel te jong verloor. “In mei zal het zeven jaar zijn. Zij was hier ook mee de drijvende kracht achter het café, er werd toen ook heel wat georganiseerd. Ze was amper 45 jaar toen ze overleed. Een harde klap uiteraard. Ik dacht er toen ook serieus over om te stoppen. Mijn zonen Stijn (43) en Ben (41) en stiefdochter Lynn (31) raadden me aan om verder te doen, ook voor haar. Ik ging sowieso in een zwart gat gevallen zijn, dit café is mijn leven geworden, de klanten zijn mijn vrienden.”

“Vroeger waren we open tot ’s morgens vroeg, het café had dan ook ’t Nachtluchtje als bijnaam”

Het Inbev-café beschikt over een grote toog, aan de muren hangen platen en zelfs een gitaar. En oude foto’s. “Kijk daar, dat is er eentje van mijn grootvader en zijn drie broers, alle vier hebben ze gevochten in Wereldoorlog I. Els installeerde hier die retrolook die hebben we behouden. Zo is er ook nog altijd een beetje bij, er hangen hier ook nog enkele foto’s van haar.”

Op dinsdag en woensdag is het café gesloten, de andere dagen openen de deuren om 16 uur, op zondag om 12 uur. “En dan heb ik meestal meteen volk, ook zondag kort na de middag. Vroeger stonden we er om bekend om ook heel laat open te zijn, in het weekend vaak tot 5 of 6 uur ’s morgens. ‘t Nachtluchtje noemden ze ons, omdat er altijd wel nog licht brandde terwijl het overal elders al gedoofd was.”

DJ Empty Bottle

Den Draver is nog altijd een echt volkscafé. “We draaien hier altijd een goed muziekske, de radio staat nooit op. Wel goede muziek, meer rock dan pop, vaak uit de jaren 60, 70 en 80. Weet je dat ik nog ooit dj ben geweest, met de veelzeggende dj-naam Empty Bottle”, lacht hij. “Ik draaide overal: van fuiven tot huwelijken. Toen was het nog iedere week ergens fuif, eerlijk gezegd weet ik niet meer waar de jongeren nu uitgaan.”

Midden het café staat ook een biljart. “De klanten spelen onder elkaar, een club hebben we hier niet. Er gebeurt hier veel spontaan, dat maakt deel uit van de sfeer. Ik sta ook bekend om mijn uitspraken. Welke? Die zijn niet voor de gazet. Ik kan tot morgenochtend babbelen, ik weet over alles mee te praten. Dat leer je ook als cafébaas”, lacht Willy.

In het volkscafé is een frisse pint het meest populaire drankje. “Aan 2 euro, je moet het democratisch houden. Je moet je café proper houden en ook goede drank serveren. Een goed wit wijntje of een lekkere rosé, een degelijke cava,… zodat de dames ook iets te drinken hebben. Want het zijn zij die bepalen waar een koppel iets gaat drinken.”

Uit eten gaan als hobby

Het café beschikt niet over een terras, wel over een vrij grote rookruimte waar je ook kunt zitten. Verenigingen huizen er niet meer, maar af en toe wordt er wel vergaderd in het café. “Mijn klanten komen voor 90 procent van op de gemeente. De jongste is twee maanden, de oudste in de tachtig. Ik kan mijn klanten ook niet missen, het zijn mijn vrienden geworden. We maakten al zoveel mee. Ik heb hier koppels weten ontstaan en weer uit elkaar gaan, de kinderen die hier vroeger met hun ouders kwamen, zijn nu ook klant geworden.”

Opvolging zal er allicht niet zijn. “Mijn oudste zoon Stijn, die in Moorslede woont, lacht soms dat ik het nog tien jaar moet volhouden. Dan is zijn zoon oud genoeg. Stijn kan me nu ook wat helpen, want met mijn schouder is het niet gemakkelijk om met bakken te sleuren. Mijn andere zoon Ben woont in Staden. En als ik nog één grote hobby heb, dan is het uit gaan eten. Soms met mijn kinderen, een andere met vrienden en nog een andere keer alleen. Dat moet niet altijd gastronomisch zijn, ik kan ook genieten van een lekkere dagschotel. Maar ik stak ook al mijn voeten onder tafel in Boury en de volgende op mijn lijstje is NAST in Izegem.”

Op oudejaarsavond was er ook een feestje in Den Draver. “Dat is georganiseerd door klanten, het enige wat ik dan doe is bestellen. Voor de rest zorgen zij. Als het lichamelijk en geestelijk nog lukt, ga ik nog door. Want je het mag het niet onderschatten. Eén keer per week heb ik hulp bij het poetsen, maar voor de rest doe ik alles nog zelf. Zolang het lukt natuurlijk.”