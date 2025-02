Mickey’s Happy Store and Café bij ‘Best beoordeelde cafés’ in België op Google Maps

In de top tien pronkt onze Kortrijkse Mickey’s Happy Store and Café bij de ‘Best beoordeelde cafés’ op Google Maps. Ter ere van het 20-jarig bestaan heeft Google Maps de best beoordeelde hotspots van België in kaart gebracht, gebaseerd op het aantal reviews en de gemiddelde beoordeling. Het café van Mario Dhont (49) en Steven Van De Putte (38) haalt een 4,9 op 32 reviews.

Mickey’s Happy Store and Café bevindt zich met twee ingangen aan de Lange-Steenstraat en het Jozef Vandaleplein. Het enige Disneycafé in België ging open op 15 maart 2024 en staat in de lijst met de best beoordeelde plaatsen in België van het afgelopen jaar; een locatie met minder dan 10 vestigingen binnen een categorie (café), die minstens 25 reviews én een score van 4.0 of hoger op Google Maps heeft.

“We hadden het eigenlijk niet door dat we zo’n goede reviews binnenhaalden”, zegt Mario. “Ik stond er niet bij stil, maar dat is natuurlijk altijd plezant. Het is een waardering en beloning voor onze inzet. Het valt wel op dat mensen foto’s nemen van elke chocomelk of koffie die we hier neerzetten, geserveerd met zelfgebakken koekjes – door Steven gemaakt – en versierd door mij. We steken werk in de presentatie. Onze warme dranken zijn een beleving, altijd met drie minidessertjes. Een speculooskoekje in papier krijg je hier nooit, dat kan iedereen geven.”

De warme dranken bij Mickey’s Café worden steeds geserveerd met veel lekkers. © MD

Ook de service valt bij bezoekers duidelijk in de smaak. “We geven onze klanten tijd en aandacht. Als ik zie hoe je in sommige plaatsen snauw krijgt … je zit nog niet neer en ze zijn er al. Mensen worden opgejaagd. In onze themazaak willen mensen graag praten over Disney. Dat is niet altijd gemakkelijk als het druk is (lacht), maar we nemen tijd voor onze klanten om een babbeltje te slaan.”

Uitbreiding terras

Vanaf de eerste lentezon breidt het terras van Mickey’s Café aan het Jozef Vandaleplein uit. “We zijn nog maar een jaartje open en we merken nu al dat het horecagedeelte te klein wordt. We gaan buiten dus van 26 naar 70 plaatsen. Tussen de bomen plaatsen we grote bloempotten en leggen we accordeonmuziek op. Dit wordt de place to be om even tot rust te komen. Zoals we vaak doen in de winkel gaan we ook op het terras voor extra beleving zorgen.”