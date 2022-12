Mia Waelkens straks al 15 jaar waardin in De Middenstand: “Mijn ventje leren kennen in café aan de overkant”

Volgend jaar is het al 15 jaar dat Mia Waelkens de waardin is van café De Middenstand op de markt in Meulebeke. De goedlachse dame is afkomstig uit het gehucht Heirweg in Anzegem. En hoe ze in Meulebeke belandde, dat is een heel verhaal…

Mia Waelkens is goed met data. Ze somt ze uit het hoofd op. “Op 15 augustus 2007 heb ik hier het café over genomen, eerst als gerant. Op 1 april 2008 hebben we dan de touwtjes volledig in handen genomen en op 15 mei van dat jaar zijn we getrouwd”, kijkt ze bevestigend naar haar man Jurgen Meyfroidt.

Mia (52) en Jurgen (49) vormen een nieuw samen gesteld gezin. Samen hebben ze een dochter Alegria (12), Mia is ook nog mama van Kevin (33) en Kenneth (30), Jurgen is papa van Tiziano (19) en Alejandro (16). “Ik moest eigenlijk nooit nog een vent hebben”, lacht Mia.

“Tot ik die hier tegen het lijf liep. Waar? Hier aan de overkant in café De Nieuwe Leeuw. Mijn zoon zat hier op de sportschool, ging hier ook veel uit en ik kwam hem oppikken. En daar aan de toog was er iemand die voortdurend zijn haak in mijn conversaties sloeg. Mijn belofte om geen man meer in huis te nemen, was naar de vaantjes.”

Bekend van tv

Mia is eigenlijk afkomstig van het gehucht Heirweg bij Anzegem, Jurgen is van Ingelmunster. Hij is de zoon van allesverzamelaar Armand Meyfroidt, die recent ook nog op tv verscheen toen Paul Jambers opnieuw op bezoek ging bij de mensen, die dankzij hem 30 jaar eerder al landelijke bekendheid hadden gekregen. “Ik ben ook nog op tv geweest”, lacht Mia. “Ik had me ingeschreven voor de Miss Large Contest, dat was in het jaar 2000. En ik werd eerste eredame.”

Die eredame blies vanaf 2007 dus café De Middenstand nieuw leven in. “Het was op sterven na dood. Hoe ik dat gereanimeerd heb? Met veel vastberadenheid, liefde en wilskracht… Het bloed kruipt ook waar het niet gaan kan. Mijn grootouders aan beide zijden hebben café gehouden, mijn tante ook, net als mijn zus… Maar nu ben ik nog de enige in de familie die in een café staat. Volgend jaar dus 15 jaar, maar ik zie het me nog lang doen. Het is hier ondertussen al veel veranderd in die jaren. Ik geloof dat in het centrum alleen al vijf cafés zijn verdwenen.”

Jurgen werkt als chauffeur bij transportfirma Blovaco. “Als het nodig is, spring ik eens bij. Maar eigenlijk ben ik haar beste klant”, knipoogt hij. Hij steekt ook even de loftrompet over zijn vrouwtje. “Zij is een topbazin. Ze is hier ondertussen in Meulebeke door veel mensen graag gezien.” Maar toen het café door corona dicht moest, zat Mia toch wel diep. “Ik was boos op mijn vent, dat hij wel mocht gaan werken en ik niet.”

Mia’s Pluimpje

Tot voor kort was er nog een minivoetbalclub in het lokaal. “Maar die is gestopt door een gebrek aan spelers. We hebben wel nog een dartsclub, die bestaat toch al meer dan tien jaar. Hoe die heet? Mia’s Pluimpje. Met een ‘l’”, schaterlacht ze. 36 spelers geven iedere maand het beste van zichzelf. “We organiseren hier ook het kampioenschap van Meulebeke. Daaraan mogen alle Meulebekenaars of leden van Meulebeekse dartsclubs deelnemen. En op 17 juni 2023 is er in OC Vondel opnieuw ook het dubbeltornooi. Op 32 standen zullen we een tornooi met 128 koppels organiseren.”

De Middenstand beschikt ook over een zaaltje. “Daar hangen onze dartsblokken en het is ook de plek waar onze modelbouwclub samenkomt. Die gasten werken elk aan hun eigen project, maar ze keuvelen er eens over en staan elkaar bij met tips. Op 3 juni organiseren zij overigens in OC Vondel een beurs. Ons zaaltje is er vooral voor de clubs, al wordt het ook al eens anders gebruikt.”

Met een zestal vaste klanten, waaronder ook Jurgen, wordt er ook wekelijks gegokt op wedstrijden. “We pronostieken op een paar matchen. Alles wat we winnen steken we in een potje en daarmee gaan we eens goed uit eten. En de rest verdelen we.”

Officieus Club-lokaal

De voorliefde voor Club Brugge is ook duidelijk in het café. “Een officieel supporterslokaal zijn we niet. Er komen hier veel gasten naar de wedstrijden kijken, maar er zitten hier ook supporters van Anderlecht en Waregem hoor.”

Mia zwaait iedere morgen de deuren open om 9.30 uur. “We blijven open tot de middag, in principe tot 13 uur, maar het loopt al eens uit tot 14 uur. De mensen die er zitten, steken we niet buiten. Om 16 uur gaan we opnieuw open, in het weekend is dat om 17 uur. Behalve als Club Brugge speelt, dan zijn we open, sluitingsdag of niet.” Het café is in principe op woensdagnamiddag en donderdag gesloten.

“Door werken aan de markt verliezen we klanten, maar straks krijgen we een terras”

Ondertussen wordt de markt in een nieuw kleedje gestoken en dat laat zich natuurlijk gevoelen. “De mensen kunnen niet makkelijk hun wagen meer kwijt en stoppen niet, ik begrijp dat hoor. Wij hebben wel een eenmalige tegemoetkoming gehad, maar dat volstaat natuurlijk om het verlies te compenseren. We zullen er door moeten zeker?”

“Tegen eind 2023 zijn de werken in principe gedaan en we moeten wel zeggen dat die arbeiders hier goed door werken. De markt zal groener ogen en wellicht krijgen wij hier voor de deur ruimte voor een klein terras, voor een tafeltje of vijf, zes. Dat is ideaal voor ons en haalbaar voor mij.”

Tante decibel

Jurgen springt indien nodig bij, maar in principe runt Mia in haar eentje de zaak. Maar dan is er ook nog haar schoonzus Isabelle. “Mijn zus was eerder gesloten van karakter”, zegt Jurgen. Mia: “Maar hier is ze helemaal opengebloeid. In eerste instantie kwam ze helpen op woensdagvoormiddag, toen er hier nog markt was voor de deur. De markt is intussen verdwenen, maar de klanten bleven om haar vragen. Zij is een gouden dame. Tante Decibel noemen ze haar. Ze praat wat luider, logisch ook want in het rusthuis waar ze werkt zijn de mensen vaak hardhorend en ook ons vader is pottedoof.”

Ook op oudejaarsavond verwelkomen ze in De Middenstand volk. “We gaan open om middernacht.” Dat wordt een feestje tot in de vroege uurtjes.