Met ‘Robeirs Final Farewell Tour’ neemt Robbert Vandaele afscheid van De Geverfde Vogel

Veertig dj’s op tien dagen, mogelijks wordt dit het grootste feestje dat “De Veugel” ooit heeft gezien. Van 22 tot 31 december viert Robbert ‘Robeir’ Vandaele (36) zijn afgelopen elf jaar in De Geverfde Vogel, daarna neemt vaste medewerker Gilles Hubert de fakkel over. “Volledig loslaten doe ik nog niet. Ik blijf hem nog een drietal jaar bijstaan met alle nodige raad en daad, maar wel vanop afstand.”

Na Christian Vandewalle, Dirk Van den Broeck, Bert Vanhalle en het trio Felice Declercq, Mathieu Declercq en Jan Mespreuve, zal Robbert ook de lijst met gewezen uitbaters van Kortrijks gekendste danscafé vervoegen, en dat doet hij met een knaller van formaat. Tien dagen lang wordt er gefeest met meer dan veertig dj’s – waaronder Jeroen Delodder (Studio Brussel), Neon en Kestified – waarbij oud-personeel uit de afgelopen vijftien jaar hun rentree maken. “Twee avonden staan in het teken van de ex-bartenders. Zo keren niet alleen mijn gewezen vaste krachten terug zoals Vic Pattyn (Vestiaire Bar Boutique), Kim Vu (Kim Quy), maar ook mijn voorgangers met hun personeel en vaste dj’s van toen. Zij krijgen dan opnieuw de sleutels van de herberg.”

De Geverfde Vogel is tot ver buiten Kortrijk gekend als het café waar je in de late uurtjes nog kan afzakken. “Mensen komen van Ieper, Roeselare, Waregem en daarbuiten om hier nog om 5u ’s ochtends het feestje af te sluiten. Het is een bewuste keuze om zo lang open te blijven, dat is de sterkte van het danscafé. Mensen weten dat, wanneer alles gesloten is, er nog één zekerheid is in Kortrijk: De Veugel”, vertelt Robbert.

Vervaldatum

Met veel genegenheid en enkele niet te publiceren anekdotes kijkt hij terug op zijn jaren in het nachtleven, maar Robbert voelt dat er een vervaldatum staat op cafébaas zijn in De Geverfde Vogel. “We zien hier nog steeds alle generaties passeren, maar onze voornaamste doelgroep situeert zich in de leeftijdscategorie tussen net afgestudeerd en bouwen/trouwen/kindjes. Ik ben ondertussen 36 jaar en heb zelf een zoontje dus veel voeling heb ik niet meer met het jonge publiek. In het belang van het café is het tijd dat ik stop.”

Voorlopig weet Robbert nog niet goed wat hij na zijn uitloopperiode wil doen. Je zal hem vaker vinden in het restaurant ‘Pand 44’ van zijn vrouw Marie Seynaeve, maar hij speelt ook met enkele andere ideeën die momenteel nog te weinig concreet zijn om over uit te wijden. “Voorlopig ligt de focus op de tiendaagse party, telkens van 19 uur tot 8 uur. Ik vermoed dat het me wel zal raken om op 1 januari de sleutel af te geven, maar ik doe het met een gerust hart.”