Matthias (33) al zeven jaar de man achter De Pub: “De klanten kozen hier mee de naam van het café”

De Pub is de Alfonsusstraat is een bruine kroeg waar Guinness nog uit de tap stroomt, maar waar je ook heel wat lokale biertjes en ander lekkers kunt proeven. Matthias Van de Kerkhove drukte er nu bijna zeven jaar geleden zijn eigen stempel op en is van vast van plan om nog jaren door te gaan.

Rond de eeuwwisseling richtte Noel Carlisle de Ierse pub Irish Tunes op, zijn kinderen Marc, Philip en Caroline stonden er ook mee achter de toog. 18 jaar na de oprichting, nam Matthias Van de Kerkhove (33) in 2018 het roer over. “Ik was hier al klant, maar had vooral ook al op verschillende plaatsen ervaring opgedaan in de horeca.”

Zijn eerste zeven levensjaren spendeerde Matthias, die in Aalst geboren is, in Zegelsem. Een deelgemeente van Brakel die nog geen duizend inwoners telt. Maar na het overlijden van zijn pa kwam Matthias met zijn mama en haar nieuwe partner in Beitem wonen. “Ondertussen merk ik dat Beitem van een pietluttig dorpje ondertussen ook al flink uit de kluiten is gewassen.”

Afwas in ‘t Vosken

Zijn lagere en middelbare school werkte hij af op het Klein Seminaire, de laatste twee jaar van het middelbaar in de Maricollen in Brugge. Maar vanaf zijn 15de was hij al actief in de horeca. “In de tijd dat ‘t Vosken floreerde, stond ik er af te wassen. Ik was ook geen thuiszitter, ik ging graag werken, maar ook gewoon graag op café,” lacht hij. “Bij ons thuis was het ook een drukke bedoening, ik ben de oudste en heb nog vier jongere broers. Ik werkte ook een tijdlang in Saint-Georges. In Irish Tunes kwam ik uiteraard ook wel eens langs. Toen ik van de familie Carlisle vernam dat café over te nemen stond, zette ik de stap.”

“We houden een oudejaarsparty in De Mooie Molen”

De nieuwe naam De Pub kwam er door de klanten. “Irish Pubs waren populair in de tijd dat hij hier in Roeselare werd opgericht, in veel van die zaken sprak het personeel ook enkel Engels. Ik ben natuurlijk niet Iers en wilde ook iets lokaler gaan werken en de band met de streek versterken. Ik spring ook vaak op de kar als er iets gedaan wordt vanuit de Leiestreek of Westtoer, ik sta vaak in hun brochures. Uiteraard blijft er hier ook nog Guinness uit de stap stromen, dat gaan we niet veranderen. We hebben ook Stella vast op ‘t vat en natuurlijk ook Rodenbach. In totaal acht taps, waarvan ook een viertal wisseltaps. Daar steken we vaak ook lokale bieren op, sommige van mijn klanten kijken daar echt naar uit. Ik kon het café ook kopen, we zijn ook vrij van brouwer, wat wel wat mogelijkheden schept naar het serveren van de bieren naar keuze.”

Aan het interieur veranderde Matthias zo weinig mogelijk. “Er hangt hier nieuw behangpapier en aan de muren, die wat kaal waren geworden omdat de familie Carlisle heel wat souvenirs mee nam, moesten nieuwe zaken komen. We gaven het terras ook een opknapbeurt, maar voor de rest blijft dat hier de bruine kroeg van vroeger. Er komt hier ook een erg gevarieerd publiek. Als de scholieren van ‘t College naar Dublin zijn geweest, dan merk ik dat. Dan komen ze hier de weken erna ook eens Guinness drinken. En in zoverre dat Roeselare toeristen heeft, zakken er wel wat af naar hier. Ik krijg volk over de vloer dat het museum KOERS is gaan bezoeken, sommige hotels prijzen ons aan, zo had ik hier vorige week een groep Oostenrijkers over de vloer.”

Zelf muzikant

Muziek speelt ook een belangrijke rol in het café. Zelf speelt Matthias bas en contrabas, maar de tijd ontbreekt natuurlijk om op te treden. “Ik ben wel wat actief geweest in het circuit, dus ken ik heel wat mensen waarvan ik er vaak hier uitnodig in De Pub. Meestal singer-songwriters, ik moet ook rekening houden met de buren met wie ik het goed doe overigens. Zelf spelen komt er nog zelden van, enkel eens als alle sterren goed staan. Afgelopen zomer speelde ik nog op een huwelijk, toen was ik in congé. Ik zak ook enkele keren per jaar af naar Londen, ik ben er bevriend met The Bollock Brothers. Met hun frontman Jock McDonald, die oud genoeg is om mijn vader te zijn, heb ik een fantastische klik. Ik heb enorm veel van hen geleerd en heb daar ook het publeven leren appreciëren. Ze gaan er ook helemaal anders op café dan wij. Na hun werk trekken ze direct de pub binnen, terwijl wij eerst naar huis zouden gaan om een douche te nemen. Maar door het sluitingsuur is het caféleven er veel vroeger op de avond, naar personeel toe is dat eigenlijk geen slechte zaak. Ook hier zie je dat de hele late uurtjes er stilaan uit gaan, Maar hier kan het toch nog wel eens, 3 of 4 uur zijn in het weekend.”

Maandag is de sluitingsdag van hetw< café, op dinsdag marktdag is het café open van 10 tot 13.30 uur en iedere dag ook vanaf 16 uur, op zondag vanaf 15 uur.

In De Pub kun je ook een kleine honger stillen, maar toch telkens met de touch van Matthias. “Ik doe het graag wat anders dan gewoon. De croques bijvoorbeeld maak ik met kaas van Groendal, als ik een bouletje in de airfryer doe dan serveer ik dat met een mayonaise met pepertjes die ik hier boven bij mij thuis heb gekweekt, ook mijn mosterd heb ik nog zelf gemaakt. De droge worsten komen van bij Slager Geert uit de Beversesteenweg waar ik al klant was toen ik nog geen café uitbaatte.”

Wafelenbak eindejaar

In december slaat Matthias ook aan het bakken. “Dan bak ik wafeltjes, er is dan veel shoppend volk op de been en de kinderen, maar ook de ouders, lusten die wafels wel.”

Door het jaar heen staat er wel wat op de activiteitenkalender van De Pub. “We vieren hier nog altijd St. Patrick’s Day op 17 maart. Twee keer per jaar serveren ook Ierse oesters waarvan één keer in de eindejaarsperiode. We houden ook opnieuw een oudejaarsfeest, daarvoor huur ik zaal De Mooie Molen af waar we er dit jaar een feestje bouwen onder de noemer ‘Never Mind 2024’. Maar op 1 januari zijn we hier ook gewoon weer open in het café. Door enkele enthousiaste klanten vieren we hier nu ook jaarlijks het Halloweenfeest, op 20 augustus, de feestdag van patroonheiligie Bernardus, houden we hier de Sint-Bernardusdag. En er zijn hier ook wel wat privéfeestjes. Maar we hebben hier vooral ook veel trouwe klanten.”