Martine (61) stopt na 38 jaar met café Colibri: “Bedankt aan al mijn trouwe klanten”

Martine Cappelle schenkt binnenkort haar laatste pintjes in het gekende café Colibri in de Gitsestraat in Roeselare. Ze baatte 38 jaar het volkscafé uit, maar gaat binnen enkele weken op pensioen. “Ik ben de vele trouwe klanten echt dankbaar voor de mooie tijd.”

Eind oktober sluit café Colibri langs de Gitsestraat de deuren. Na een mooie carrière van 38 jaar gaat uitbaatster Martine Cappelle (61) binnenkort op pensioen. Dat Martine in de horecasector belandde, is geen verrassing. Haar ouders baatten vroeger nog café ’t Stoomtuig in Gits uit. “Toen ik hier 38 jaar geleden startte, voelde ik me vlug helemaal thuis. Al snel bouwde ik een goede band op met de klanten.”

“Een vaste klant omschreef het café ooit eens perfect als een dorpscafé aan de stadsrand”

Café Colibri staat gekend als een typisch volkscafé waar in al die jaren ook veel clubs terecht konden. Vroeger werd er nog gebiljart, later was de horecazaak ook de plek voor onder andere kaarters en vinkenliefhebbers. “In de gouden jaren vlogen de klanten hier op vrijdag- en zondagavond ook nog vaak in den dans. Een vaste klant omschreef het café ooit eens perfect als een dorpscafé aan de stadsrand.”

Pand staat te koop

Eens Martine op pensioen is, is de kans niet onwaarschijnlijk dat het gekende volkscafé uit het straatbeeld verdwijnt. De eigenaar zette enkele maanden geleden het pand te koop. “Ik ben de vele trouwe klanten echt dankbaar voor de mooie tijd, ik hoop dan ook voor hen dat er misschien toch iemand interesse toont om hier een café uit te baten. Op deze plek werden heel veel mooie vriendschappen gesmeed en het zou spijtig zijn moesten de klanten elkaar niet meer zien.”

Goede buren

Martine wil straks volop genieten van haar pensioen. “Ik zal zeker de klanten missen, maar doordat ik pensioengerechtigd ben en het contract ook ten einde liep, is het nu het juiste moment om na 38 mooie jaren te stoppen.”

Naast haar trouwe klanten wil Martine ook graag nog eens de buren bedanken. “De Colibri is geen nachtcafé en luide muziek werd hier ook niet gedraaid, maar ik vind het wel leuk dat de buren er nooit moeilijk hebben over gedaan dat er hier een café was.”