Marijke (62) trad in de voetsporen van haar ma en houdt nu ook al 23 jaar café Riva in Ingelmunster open

Uitbaatster Marijke strikken voor een interview bleek op zijn zachtst gezegd geen sinecure, maar als er één herberg niet mag ontbreken in deze volkscaféreeks dan is het wel café Riva in de Gravinnenstraat naast de kerk in Ingelmunster. En een foto schieten van de waardin, bleek al helemaal onmogelijk. Niettemin deed ze hier bij ons haar verhaal.

Tussen kerst en nieuw in 2002 nam Marijke Vanderhaeghen (62) de fakkel over van Camiel Soete in café Riva in de Gravinnestraat, op de hoek met de Schoolstraat. Maar het was ook het café waar ze was opgegroeid. Haar ma Mariette Debo, die in november 2003 zou overlijden en dus nog geweten heeft dat haar dochter in haar voetsporen trad, had van 1962 tot eind 1978 café Riva open gehouden. Daarvoor had ze tien jaar lang café Sporting in Oostrozebeke uitgebaat.

“Maar toen zijn we hier in Ingelmunster komen wonen, eerst in een ‘gesloten huis’, maar mijn moeder kon daar niet aarden. Ze wilde weer tussen het volk zijn, dus nam ze in de Nieuwstraat café ’t Jagershof, niet ver van café Casino, over. Ze was in verwachting van mij de vierde en laatste in de rij toen ze gestopt was en in datzelfde jaar 1962 kon ze hier al in de Riva terecht.”

Frituur in café Riva

Het café droeg al die naam en was eigendom van ‘brouwer’ De Meulenaere uit Meulebeke. De naam verwijst naar het bier dat toen in Dentergem gebrouwen werd en dus ook in het café getapt werd. “Het was ook nog de tijd dat de cafés renden van het volk. Mijn moeder kreeg een hartinfarct op haar 58ste en zo mocht ik vanaf mijn 14 jaar al mee helpen in de zaak. Ik ben toen niet meer naar school gegaan, maar al die jaren telden niet mee voor mijn pensioen. Vanaf 1972 tot 1978 hadden mijn ouders hier ook een frituur achteraan de zaak, in 1976 heeft het hier ook gebrand. Toen ze gestopt zijn, is mijn pa nog frituur gaan houden in Kachtem, aan café De Gilde (later ’t Wit Paard, red.) dat toen ook nog bestond.”

“De koers voor Jenthe Verstraete arriveert hier straks voor de deur”

Marijke, die een dochter Nikita en een 13-jarige kleinzoon heeft, ging jarenlang uit werken bij Pellicula dat eerst in de Sint-Jorisstraat en later in de Ambachtenstraat was gevestigd. “Ik deed er mannenwerk”, zegt ze onomwonden. “In het bedrijf (nu Solina, red.) werden bindingsmiddelen voor de vleessector geproduceerd, bijvoorbeeld het vel van de worst en de lebbe (gelei) van de paté. Ik heb er 22 jaar gewerkt.”

Maar ook Marijke sukkelde met de gezondheid, nadat ze een tijdje thuis was, besloot ze het ‘ouderlijke café’ weer over te nemen. “Camiel Soete had hier 24 jaar gezeten. Met Camiel kwam ik er snel uit, maar de brouwerij hield de boot wat af, omdat ik alleen was. Ze dachten dat ik het mijn eentje niet zou kunnen beredderen, ik was daar wel van overtuigd. Maar ik wilde duidelijkheid en uiteindelijk kon ik hier starten eind 2002. Ik moest natuurlijk ook weer het eigen cliënteel wat opbouwen, maar dat lukte vrij aardig.”

Geen biljarters meer

Ondertussen is Marijke alweer 23 jaar de cafébazin in de Riva. Een café dat iedere morgen open gaat om 8.30 uur, op vrijdag marktdag zelfs om 7 uur en op zondag om 9 uur. “Ik ben op dinsdag gesloten en op zaterdagmiddag en -avond. Op zondag ga ik van 13 tot 16.30 uur even dicht, de andere dagen blijf ik open. En als al de rest van de cafés eens dicht zijn, zoals op kerst- en oudejaarsavond, doe ik wel open op mijn sluitingsdag. De mensen moeten ergens naar toe kunnen.”

Verenigingen telt het café niet meer. “Na corona moest de biljart uit het café om de klanten ruimte genoeg te geven om afstand te bewaren. En hij is niet meer terug gekeerd. Zo is ook de biljartclub opgehouden te bestaan, sommigen waren er al 50 jaar lid, nog van toen mijn moeder nog openhield.”

In het volkscafé is ieder goed menend mens welkom. Team Jenthe van wielrenner Jenthe Verstraete is er ook thuis. “Dit jaar organiseren ze hun koers op zaterdag 5 juli, maar op mijn vraag nu ook hier in het centrum. Ze mogen mijn terras gebruiken, maar de bedrijvigheid zal hier dus in het centrum zijn.”

Kaarten boksgala

Ook al vanaf dag 1 van het Ingelmunsterse boksgala komend weekend aan de 12de editie toe is café Riva een van de voorverkooppunten. Marijke heeft haar gezondheidsproblemen, maar kan rekenen op haar vaste helpster Marleen en haar schoonzus Carine die inspringen, op drukke momenten is ook dochter Nikita op post. “Op ons terras kan 60 man zitten, dat is toch behoorlijk wat. En om te bedienen moet je de straat over steken, ik maak dus heel wat meters.”

Als er iets te doen is zoals een EK of WK voetbal en de cafébazen samenspannen dan is Marijke ook van de partij. “Maar de laatste keren hebben ze mij in het bonnetjeskot gestopt, ik loop nochtans liever rond”, lacht ze. Rond of beter gezegd lopen doet ze ook als onze fotograaf op bezoek is, op de foto gaat ze liever niet. De klanten moeten maar mee poseren. En dat doen er ook enkele. Als cafébazin is ze altijd rechtuit, het maakt mee deel uit van de sfeer die in het café hangt.

Hongaarse Vizsla

In principe kan ze eind dit jaar, dan heeft ze al 45 officiële werkjaren op de teller, met pensioen. “Maar zolang het kan, ga ik nog wat wat door”, bevestigt ze. Met Vaila, een Hongaarse Vizsla, heeft Marijke ook een knuffelbeer in huis. Een papiertje aan de muur maakt de klanten er attent op dat ze de hond met rust moeten laten als hij in zijn bench rust. “Dat is zijn territorium, maar het is een echt lief beest. Hij doet niemand kwaad.”

