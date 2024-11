Maidy Bourdau (46) in januari 2025 achter de toog van café De Gilde in Rumbeke: “Er komt nu ook een tapbiljart”

Maidy Bourdau (46) wordt het nieuwe gezicht van café De Gilde in Rumbeke. Half januari 2025 zal ze van start gaan in het volkscafé in het centrum. En ze is vast van plan om de bloeiende herberg in ere te houden. “We willen de vele verenigingen zeker aan boord houden.”

Het café in de Sint-Petrus en Paulustraat zal eind november, wanneer Philip Plets en Kristien Bagein afscheid nemen van hun vele klanten, 16 jaar uitgebaat zijn door het koppel. Zij gaan het straks wat rustiger aan doen. Het is het Christelijk Werkersverbond (later ACW) dat eigenaar is van het pand en die dus op zoek ging naar een nieuwe uitbater. De keuze viel uiteindelijk op Maidy Bourdau die met haar gezin in de Vijfwegenstraat in Roeselare woont. “Ik ben ook opgegroeid niet ver van Sterrebos”, zegt ze. “Maar qua verenigingsleven waren we al actief in Rumbeke.”

De Pietevissers

Maidy is getrouwd met zelfstandig schilder en decorateur Steve Devoldere (48). De kinderen heten Beau (26) en Jelle (23). “Ik werkte tot nu toe bij Vitalo, waar ik de afwerking deed van plastiek producten.” Maidy gooit het nu over een totaal andere boeg. “Ik heb een carrière in de horeca altijd al zien zitten en nu was het het goede moment. Zelf ben ik ook vaak langs geweest in De Vierweg bij Dirk Decruw, dat was familie. Het café staat nu opgesloten, maar op drukke momenten sprong ik al eens bij. Het zijn ook daar dat De Pietevissers ontstonden en hun eerste lokaal hadden. Die hengelclub, waarvan mijn man ook bestuurslid is, vist nu in een vijver in Passendale. Maar het zijn dus allemaal gasten van hier. We stonden met de Pietevissers ook jaarlijks op de kerstmarkt in Rumbeke, dat begon met een klein standje, maar groeide uit tot een grote stand waar ik ook een van de vaste gezichten was.”

Gezinsleden helpen

Zelf komt Maidy dus terecht in een café met heel wat verenigingen. “Het zijn er inderdaad heel wat en die blijven uiteraard allemaal ook welkom. Eén ding gaan we zeker wel veranderen, er komt een tapbiljart in plaats van een carambolebiljart. Zelf ben ik ook lid van de maandelijkse biljartclub in ’t Torreke in Rumbeke. Het is ook de bedoeling dat er in De Gilde ook biljartclubs op spelen.”

“Behalve een kleine hap zul je hier niet kunnen eten, we mikken voluit op het cafégebeuren”

De nieuwe waardin weet dus ook hoe je een potje moet biljarten, maar haar focus zal uiteraard liggen op het runnen van het café. “Wij gaan geen eten geven, wat tot nu toe wel het geval was in De Gilde. Een croque, een pizza baguette of een portie warme hapjes zullen wel kunnen. Overdag zal ik vaak in mijn eentje in het café staan. Mijn dochter, die al uit gaat werken, en mijn zoon en man in het weekend zullen ook wel bij springen. Maar ik zal aan den lijve moeten ondervinden hoe druk het is.”

Maidy en Steve stapten wel eens binnen in De Gilde om iets te eten. “We kennen het café, maar het was niet onze stamkroeg. Maar dat mag geen probleem zijn natuurlijk, ik praat graag tegen de mensen. Dat zal allemaal wel los lopen. Misschien dat er wel eens een klant achter zal blijven, maar er komen er misschien ook andere in de plaats. We gaan alvast ons uiterste best doen.”

Nieuw laagje verf

Dinsdag en woensdag worden de sluitingsdagen van het café. “Alle andere dagen openen we om 10 uur en blijven we ook doorlopend open, ook op zondag. Een sluitingsuur hebben we niet echt, ook dat zal de praktijk uitwijzen.”

De Gilde staat ook bekend om de vele feestjes. “Bedoeling is dat we dat verder zetten. De kerstmarkt van dit jaar zullen we nog niet hebben, eind november stoppen de vorige uitbaters, in december krijgen ze de tijd om alles wat van hen is uit het café te halen. In januari is het aan ons. Omdat we nog eens willen herschilderen en eventueel ook een verlaagd plafond aanbrengen, zal het ergens rond half januari zijn dat we kunnen openen.”

Het café blijft dus overdag zeker een volkscafé, ’s avonds kan al eens een plaatje opgezet worden. “Ik ben een enorme muziekliefhebbers, geef mij maar die muziek van vroeger. We zullen er de sfeer zeker in brengen. Een spontaan feestje moet ook altijd kunnen.”

Steve is ook een voetballiefhebber, er zullen ook matchen live uitgezonden worden. “Het moet vooral een café zijn en blijven waar iedereen welkom is.”