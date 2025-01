Maidy (46) gaat vrijdag van start als cafébazin van De Gilde in Rumbeke: “We zijn er helemaal klaar voor”

De plafonds werden verlaagd en de kundige handen van echtgenoot en decorateur Steve Devoldere en zijn mannen zorgden voor een nieuwe look in café De Gilde in Rumbeke. Vrijdag 17 januari zwaait Maidy Bourdau (46) er voor het eerst de deuren open. “We willen vooral een café zijn waar verenigingen thuis zijn en iedereen gewoon kan binnen stappen om iets te drinken”, zegt ze.

Maidy Bourdau werkte bij Vitalo in Meulebeke, maar droomde al langer van een uitdaging in de horeca. Toen café De Gilde over te nemen stond, waagde ze haar kans. Ze haalde het van een andere kandidaat en sinds begin dit jaar hadden ze de sleutel van het pand in handen. “Er werd hier ondertussen duchtig geschilderd, maar alles is netjes op tijd klaar voor de opening van vrijdag 17 januari.”

Thuis voor verenigingen

Vanaf 17 uur kun je er dan terecht, DJ Luchtje komt de avond ook muzikaal opluisteren. “We zullen iedere dag doorlopend open zijn vanaf 10 uur, dinsdag en woensdag zijn onze sluitingsdagen. Heel wat verenigingen hebben hier ook hun lokaal, dat willen we zo ook houden. Ondertussen is er ook een tapbiljart, bedoeling is dat we hier met een club starten eens de nieuwe interclubcompetitie opnieuw van start gaat. Ik heb ook al heel wat positieve reacties gehoord, we zijn er dan ook helemaal klaar voor.”

Maandagspintje

Echtgenoot Steve blijft zijn zelfstandige job doen, Maidy zal het café grotendeels in haar eentje runnen, maar krijgt ook hulp van een vaste kracht. En op drukke momenten ook van dochter Beau (26) en zoon Jelle (23). “We voeren ook het maandagspintje in. Op maandag vanaf 16.30 uur krijg je een tweede pintje gratis als je er eentje bestelt. We zijn ook van plan om wat feestjes te organiseren, maar bekijken om dat allemaal netjes in te plannen tussen de vergaderingen van onze clubs. We hebben hier ondertussen ook nieuwe dartsblokken voorzien. Er kwam heel wat voorbereiding bij kijken, ik ben blij dat we kunnen starten.”