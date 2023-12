Luna (26) blaast nieuw leven in Oud Cortryck, één van de oudste cafeetjes van Kortrijk

Luna Van Melckebeke (26) en haar pluspapa/medevennoot Johan Van Grasdorff (62) openen zaterdag om 11 uur de deuren van Oud Cortryck. Het pand bestaat al sinds 1666 en is het oudste café van het winkelwandelgebied. “We willen het verhaal van Oud Cortryck terug naar boven brengen en cultuur binnentrekken”, zegt Luna.

Na tien jaar leegstand en restauratie is Oud Cortryck in de Wijngaardstraat de afgelopen vijf jaar opnieuw een café. Nu neemt Luna de fakkel over om één van de oudste cafeetjes van Kortrijk uit te baten. “We willen vooral terug het charmante en het authentieke van dit pand in de kijker zetten. Ik werd verliefd op de beschermde gevel en ons zaaltje boven met zichtbare houten spanten. Toen dacht ik, daar kunnen we meer mee doen”, vertelt een enthousiaste Luna. Sedert Sinksen werkt ze wekelijks als flexi in horecazaken en heeft sindsdien de microbe te pakken. “Op een halfjaar tijd ben ik een heel andere mens. Een stuk socialer, meer zelfvertrouwen, ondernemender en ambitieuzer.”

“Oud Cortryck moet een huiselijk cultuurcafé worden met een warme sfeer”

Luna hoopt met haar café meer verenigingen en cultuur binnen te trekken. “Bijvoorbeeld een vrij podium voor beginnende artiesten en een vrije muur om kunst op te hangen. Oud Cortryck moet een huiselijk cultuurcafé worden met een warme sfeer. Iedereen is hier welkom om op het gemak iets te drinken. Ik wil een gevoel van thuiskomen creëren, voor jong en oud. Ik ben graag een luisterend oor en babbel graag mee.” Oud Cortryck van brouwerij Verhaeghe uit Vichte pakt uit met Barbe d’Or, Barbe Ruby en Barbe X op tap, net als Duchesse en Streuvelsbier. Een Verhaeghepils kost 2,50 euro. Luna serveert kleine hapjes zoals croques, kaas- en vleesplankjes, verse soep, tapenades en borrelhapjes.

“Ik was verkocht het moment dat ik binnenkwam. Een zaak met een verhaal en erfgoed vind ik super interessant, ik wou geen afgelekt café”

Het waren Johan en mama Hilde Vernou die Luna op de opportuniteit wezen. “We kwamen hier eentje drinken en geraakten aan de babbel met de vorige uitbater dat het pand over te nemen was. Ik dacht direct aan Luna”, vertelt Hilde. In de jaren ‘80 was dit haar stamcafé, toen nog onder de naam De Ton, uitgebaat door verre familie. “Ik was verkocht het moment dat ik binnenkwam. Een zaak met een verhaal en erfgoed vind ik super interessant, ik wou geen afgelekt café”, zegt Luna. “Aanpassingen aan het interieur komen er niet, al zullen we wel de vergaderzaal wat anders inrichten om het toegankelijker te maken en capaciteit te vergroten. De zaal boven kan ook afgehuurd worden voor privé-evenementen.”