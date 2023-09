Lindsey blijft ondanks haar gevecht tegen kanker hét gezicht van Steuren Ambacht: “Er is hier nooit miserie en geregeld een feestje”

Lindsey Debusschere en David D’Heygere zetten halfweg 2017 hun schouders onder de sporthalbar Steuren Ambacht. Corona kwam op hun pad en ondertussen vecht Lindsey ook voort tegen kanker. “Werken kan ik niet meer”, zegt ze. Maar de zaak draait ondertussen voort. David gaf zijn job op en zorgt ermee voor dat de sporthalcafetaria ook een van de beste cafés van de gemeente geworden is.

Voor Lindsey Debusschere (43) haar intrede deed, was Andy De Bruyne 16 jaar lang de man achter de bar in de sporthal, daarvoor was het zijn tante Rita Vanlerberghe die er de klanten ontving. “En daar hoorden wij al bij”, herinnert Lindsey zich.

De Lendeleedse – die nu met haar gezin met dochters Romy (18) en Nina (17) in de Sneppestraat woont – startte er in haar jeugd haar uitgaansavonden. “We verzamelden bij Rita voor we vertrokken voor een avondje uit.”

Scheepvaartpolitie

Lindsey kende het huis dus, zelf had ze onder meer in café Sint-Jan in Rollegem-Kapelle al wat horeca-ervaring opgedaan. Maar ze kwam wel uit een heel andere sector toen ze medio 2017 in Steuren Ambacht van start ging. “Ik werkte voor de havenpolitie in Antwerpen. We deden er interventies. Drugs? Die waren er toen ook al. Maar ik heb nog contact met wat collega’s en de problematiek is er niet op vooruitgegaan.”

De oma van Lindsey, ondertussen al overleden, was 43 jaar het gezicht van café Oud Brussel in Tiegem. De horeca zit toch wat in de genen. “Toen bleek dat Andy zou stoppen, hebben we ons kandidaat gesteld. Uit het kransje van vier werden wij gekozen. En de klanten die er toen al waren, zijn ook blijven komen. Als bar bij de sporthal hebben we natuurlijk veel sporters onder de klanten, maar evengoed ook heel wat mensen die hier gewoon binnenwippen.”

“Ik probeer van elke dag die ik heb volop te genieten”

De volleybalclub is een grote gebruiker van de sporthal. Daar namen ze een herstart en ook de jeugdwerking groeit opnieuw aan. “Jaarlijks zijn hier ook twee grote judotornooien, het alom bekende KWB-minivoetbaltornooi en Art Gym brengt hier zijn turnspektakel. Er is de lokale minivoetbalcompetitie met 14 teams, waaronder een drietal nieuwe. Ook het voetbalteam van Marc Schokkelé, dat nu als De Smaak/Quicksteel door het leven gaat, heeft hier een thuishaven. Zowel na thuis- als uitwedstrijden komen ze naar hier en ze houden hier ook hun jaarlijkse kaarting. De Clubtroevers verhuisden naar hier en met 36 leden is dat een mooie groep. De vinkeniers van de Koninklijke Verenigde Liefhebbers schrijven hier in en komen na de zetting in de Kortrijksestraat naar hier. Ook de vissers van Steuren Ambacht springen hier geregeld binnen. En ondertussen is er ook een dartsclub in Steuren Ambacht. In een jaar tijd is die van 23 naar 38 leden gegroeid. We spelen enkel een interne competitie. Voor de zomer was er al een groot tornooi met 54 enkelspelers en 44 koppels. Volgend jaar houden we dat op 29 en 30 juni. Er was recent voor 15 augustus ook een kleiner darttornooi, Jurgen Nuyttens heeft dat voor het tweede jaar op rij gewonnen. We zijn ook de thuisbasis van de Linedancers van Okra en de ‘Fietsers rond de deur’ komen na hun elektrischefietstochtjes ook naar hier.”

Karaokewedstrijden

Op Steuren Ambacht organiseren ze dus ook veel zelf. “Zo hielden we twee jaar de karaokeverkiezing – met jury – van de Stem van Steuren Ambacht. Het eerste jaar gewonnen door Annick Wyffels, het tweede jaar door Lesley Vanhaelst. Dit jaar is die verkiezing er niet gekomen.”

Ook heel wat kampioensfeestjes van de clubs vinden plaats in Steuren Ambacht en (zoals op de foto hierboven) ook wel eens een verjaardagsfeestje. “In al die jaren hebben we hier nooit miserie gehad. We houden het hier heel gemoedelijk.”

“Ook in Spiere-Helijn hebben we de uitbating van de sporthalcafetaria op ons genomen”

De bar beschikt ook over een mooi terras. “Er kan hier wel wat volk zitten. Om dat allemaal de baas te kunnen, doen we een beroep op een aantal flexi-jobs. We hebben een goede, trouwe equipe van ongeveer 16 mensen. Maar versterking is altijd welkom. We hebben ook de uitbating van de sporthal van Spiere-Helkijn op ons genomen. We moeten daar zelf niet altijd aanwezig zijn, onze mensen – een team van zeven flexi’s – weten hoe ze moeten opstarten. Maar voor alle bestellingen en zo staan we wel in.”

Eierstokkanker

Lindsey vertelt het zonder dat je zou vermoeden welke strijd ze ondertussen al gestreden heeft. “In 2018 kreeg ik de diagnose van uitgezaaide eierstokkanker. Ik onderging al chemo en immuuntherapie, maar ik zit in fase vier van mijn ziekte en zal nooit helemaal genezen verklaard worden. Van iedere dag die ik heb, probeer ik volop te genieten. De ene dag voel ik me ook beter dan de andere. David heeft zijn job bij Betafence opgezegd om hier mee te helpen. Zelf kan ik eigenlijk niet meer werken. Maar ik ben wel nog aanwezig, eens praten met de klanten. Eens een feestje vastleggen of iets organiseren. Dat lukt wel nog. Maar meer zit er jammer genoeg niet meer in.”

Varken aan ’t spit

Afgelopen weekend was er een varkentje aan het spit met 83 aanwezigen, op de vrijdag van Lendelede Kermis is er een mosselsouper, een ontbijt op de morgen van de Ronde van Vlaanderen… Het mag duidelijk zijn dat er veel leven in de brouwerij is in Steuren Ambacht.

“We huizen hier ook in een mooi complex, met een mooi terras en voldoende parking rond de deur. En Lendelede is een gemeente die goed aan elkaar hangt, de mensen komen hier ook graag binnen om een babbeltje te doen. En te genieten van een drankje. We serveren hier ook lekkere Irish Coffees en staan bekend om onze zelfgemaakte picon en sangria met vers fruit. Op gezette tijdstippen kun je hier ook spaghetti à volonté eten. Maar ze komen hier meestal om gewoon iets te drinken.”