Licentie voor uitzenden eersteklasse voetbal lijkt dé rekening te veel: 29 cafébazen betaalden al, overgrote meerderheid wacht af

West-Vlaamse horecazaken staan niet te springen om geld op tafel te leggen om het voetbal van onze eersteklassers te mogen uitzenden. Sinds dit seizoen moeten cafés en sportkantines daar tot 1.800 euro voor betalen, maar slechts weinigen lijken geneigd dat te doen. Horeca Vlaanderen pleit voor een drastische verlaging – of zelfs afschaffing – van de bijdrage.

Sinds september moeten horecazaken en sportkantines die het Belgische eersteklassevoetbal uitzenden en dus commercieel uitbaten, een licentie betalen aan rechtenhouder Eleven Sports. Het bedrag hangt af van de grootte van de zaak, maar kan oplopen tot 1.800 euro per jaar, zonder btw.

Welke cafés en andere etablissementen al in orde zijn met hun licentie, wil Eleven Sports “omwille van de privacy” niet meedelen. Wel kan je op de app Footbar een kaart van West-Vlaanderen raadplegen en zien in welke cafés je terecht kan voor eersteklassevoetbal. Daar tellen we slechts 29 West-Vlaamse horecazaken. Steden als Brugge en Roeselare, maar ook de hele kust, blijven maagdelijk leeg.

“Wat als de competitie stil ligt? Moeten we dan ook betalen?”

“Die lijst is niet compleet, want je kan er ook voor kiezen om niet in de app op te duiken”, zegt Jan Mosselmans van Eleven Sports. “Maar als je zoveel betaalt, waarom zou je dan niet in de app willen staan?”, vraagt een cafébaas zich af. Tekenend is dat Eleven Sports ook niet wil meedelen hoevéél zaken al betaalden voor een licentie.

Op de Footbar-app zie je welke zaken het voetbal wel mogen uitzenden. (gf)

Wie dat alvast wel deed, is Sam Lowagie, al 16 jaar patron in café ’t Vervolg in Elverdinge bij Ieper. “Je kan meteen voor een jaar betalen, maar ik koos ervoor het maand per maand te doen. Ik kan dan tijdig stoppen, mocht het niet rendabel blijken. Maar eigenlijk kan ik niet anders. Er komt hier best veel volk naar het voetbal kijken. Maar voor ons is dit natuurlijk weer een bijkomende kost, die ons eigenlijk niets extra oplevert. Ik heb me in regel gesteld, maar eigenlijk is dit de zoveelste financiële domper.”

“Ik ben ook penningmeester bij SK Elverdinge. Daar hebben we besloten om dat niet te doen. Door de grootte van de kantine zit je daar meteen ook al in het hoogste tarief, en dan dat haal je er al voetbalclub nooit of te nimmer uit.”

Afwachtende houding

Wie niet betaalt en meteen zijn Telenet-abonnement opzegde, is David Stekelorum uit Izegem. Hij runt café Ariba, maar vindt het sop de kolen niet waard. “Ik snap echt niet waarom dit nu weer nodig was. We betalen al aan Sabam (nu Unisono, red.) en hebben nog tal van andere rekeningen. Onze tv’s blijven wel hangen. De Champions League en het WK mogen we nog uitzenden. Dat worden grotere publiekstrekkers dan het Belgische voetbal.”

Een kleine rondvraag bij cafébazen leert dat de meesten onder hen een afwachtende houding aannemen. “Dit is gewoon de kost te veel. Vergeet niet dat er ook al een abonnement betaald wordt”, zegt een cafébaas die voorlopig het voetbal wél blijft uitzenden. Zonder de licentie aan te schaffen weliswaar. “We zullen het wel zien als ze hier binnenstappen. Maar ik heb al een mailtje gestuurd waarop ik nog geen antwoord kreeg: straks is er het WK voetbal en zal er een maand lang geen competitie zijn, moeten wij dan ook de volle pot blijven betalen? En wat met de voetballoze zomermaanden?”

Wettelijke basis

Jan Mosselmans van Eleven Sports tracht de kritiek te pareren. “Er zijn formules waar je per maand kan betalen. Wie een jaarabonnement neemt, krijgt bovendien één maand gratis. Cafés zijn uiteraard niet verplicht om te betalen, maar dan mogen ze het voetbal waarop wij de uitzendrechten bezitten, niet commercieel uitbaten. Er is hier een wettelijke basis voor en die oefenen we nu uit.”

Met boetes zwaaien ze nog niet meteen. “Er zijn nu een honderdtal mensen op de been die de cafés bezoeken en het systeem nog eens uitleggen. Maar de bedoeling is dat er vanaf half oktober wel opgetreden zal worden.”

Topman Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen zat al met Eleven Sports rond de tafel. “Wij hebben de vergelijking gemaakt met gelijkaardige retributies, zoals Unisono. Er speelt meestal voortdurend muziek in het café, maar het is maar op momenten dat men voetbal uitzendt. We vragen dan ook om het bedrag draconisch naar beneden te halen. Een andere mogelijkheid is dat cafés betalen per match die ze uitzenden. En naar de toekomst toe vragen we aan de Pro League om er bij de onderhandeling van hun contract voor te zorgen dat een volkse sport als voetbal op een democratische manier bij het publiek geraakt.”