Kuurne pakt uit met unieke bierkaartjes bij locale horeca: “Allemaal doorspekt met het DNA van de gemeente”

Wie de komende weken een bezoekje brengt aan de Kuurnse horeca heeft veel kans dat zijn drankje geserveerd wordt op een bierviltje, waarop een spreuk prijkt van een van de acht winnaars van de wedstrijd die de gemeente uitschreef in het kader van 900 jaar Kuurne. Daarbij werd aan de deelnemers gevraagd een grappige of gemeende goede quote in te sturen, die gelinkt is aan de ezelsgemeente. In totaal kropen honderd deelnemers in hun pen om hun creatieve ideeën neer te schrijven, waarna een jury alle spreuken anoniem beoordeelde.

Een van de deelnemers was Johan Haerynck uit Brugge, die via kennissen gehoord had van de wedstrijd. Johan bedacht de spreuk ‘Brussel ligt halverwege Kuurne’, meteen een knipoog naar de wielerwedstrijd ‘Kuurne-Brussel-Kuurne’. Philip Vertriest bedacht dan weer de spreuk ‘Zo plat op dit kaartje krijgt elk tooggesprek toch een staartje’, waarmee Philip bedoelt dat mensen gemakkelijker contact maken met elkaar tijdens een cafébezoek. Marc Vandecasteele viel zelfs tweemaal in de prijzen. Zowel zijn quote ‘En? Ook Dorst? IA’ (Kuurns voor ja, red.) als ‘Ik, verhuizen uit Kuurne? Nog in geen 900 jaar!’ wisten de jury te bekoren.

Luc Gheysens stuurde dan weer de spreuk ‘Elk zijn liefde, zei de vrijgezel en hij kuste zijn pint’ in. Jean-Pierre Veys liet hem dan weer inspireren door oplaadpunten en bedacht de uitspraak ‘Ezeloplaadpunt hier’. Winnares An Maes liet haar dan weer inspireren door het nummer Er is leven na de dood, al maakte An ervan ‘Kuurne… aan feesten geen nood. Hier is leven voor de dood!’. Ten slotte werd het achtste bierviltje voorzien van tekst gecreëerd door dorpsdichter Katrien Bonte. Katrien zette daarbij de koppigheid van de ezel centraal in haar spreuk en formuleerde het als volgt: ‘Kuurne = een samenloop van omstandigheden’.

Uniek

In totaal werden een 40.000-tal bierkaartjes met een van de spreuken als opschrift gedrukt. Deze worden nu verspreid in een 65-tal Kuurnse horecazaken. Café Astrid op Sint-Pieter kreeg alvast maandag de primeur. “De gemeente Kuurne draagt de kost van de druk en de verspreiding van de bierkaartjes”, vertelt Burgemeester Francis Benoit, “De kunst van de bierkaartjes is ook inwoners te laten participeren. We kregen een honderdtal inzendingen binnen die allemaal doorspekt waren met het Kuurnse DNA. Dit maakt ook deze bierkaartjes zo uniek. Mijn huis is waar mijn ezel staat!”

Kuurne kent alvast een rijke cafégeschiedenis. Noël Bruyneel schreef er zelfs een lijvig boek over, destijds uitgegeven door de Heemkundige Kring Cuerna, en draagt de titel ‘Oude Herbergen te Kuurne’. (BRU)