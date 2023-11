Kroegentocht ‘Izegem Klinkt’ schuift een weekje op qua datum: “Cafébazen zijn enthousiast, enkele bands liggen al vast”

Izegem Klinkt vindt dit jaar een weekje later plaats, meer bepaald op vrijdag 17 mei 2024. Zo gaat de organisatie het Hemelvaartweekend uit de weg.

Izegem Klinkt is sinds de 30ste editie in 2019 de nieuwe naam van de Izegemse Kroegentocht, de oudste in zijn soort in ons land. De organiserende Leutvrienden stappen nu af van de vrijdag van het Hemelvaartweekend. Veel mensen gebruiken dat verlengde weekend om er eens op uit te trekken. Bovendien vindt op Hemelvaartsdag sinds enkele jaren de Izegemse triatlon plaats, wat ook al zorgt voor drukke tijden voor de horeca. Door de kroegentocht een weekje later te organiseren wordt de drukte wat gespreid. “De cafébazen hebben alvast al enthousiast gereageerd en we hebben ook al enkele bands kunnen strikken”, zegt Bjorn Olivier.