Kroegentocht ‘Izegem Klinkt’ op vrijdag 12 mei opnieuw te gast in tien Izegemse cafés

Vrijdag 12 mei kun je op elf plaatsten in Izegem weer genieten van muziek en een gezellige sfeer tijdens de Izegemse Kroegentocht. De toegang is gratis en de organisatie zorgde voor heel wat nieuwe groepen in de line-up. “Er zitten echt wel toppertjes tussen.”

De Kroegentocht is nu een organisatie van de Leutvrienden. De Izegemse Kroegentocht is overigens de oudste van Vlaanderen, ooit ingericht door Paul Berlamont en later door KMD. Daaruit vloeiden de Leutvrienden voort en met Bjorn Olivier, Andy Deneir, Peter Vanackere, Thierry Vandecasteele, Jurgen Vierstraete en Jonathan Mestdagh in het bestuur zetten zij verder hun schouders onder dit toch wel leuke initiatief. “De cafés betalen hun bijdrage, maar opleg van de kost van de groepen moeten we zelf samen harken. Dat kan dankzij de bijdrage van de stad Izegem, maar vooral ook van onze sponsors. Zo kunnen we het ook gratis houden.”

Makkelijke tijden zijn het geenszins voor iemand die iets wil organiseren. “Maar we zullen dit jaar ook opnieuw ons Bierkasteelterras openen van 19 tot 21 uur ter hoogte van het Pekkersbeeldje. Daar zal ‘Girls from Below’ optreden, een Izegemse band die recent het levenslicht zag.”

Ook Kaffee Lagaar doet mee

In totaal nemen er tien cafés deel. Achter Kaffee Lagaar staat voorlopig nog een klein vraagteken, maar eigenaar Paul Berlamont maakt zich sterk dat het café zal kunnen openen. Met The Years is er alvast een band voorzien, bij de buren van café De Koormarkt komt Filet Pure optreden. “Die band heb ik zelf al aan het werk gezien, drie prachtige vrouwenstemmen. Loont zeker de moeite”, is Bjorn Olivier overtuigd.

De Izegemse oerband Retired Punx bestaat 20 jaar en treedt op in ’t Plectrum

“Vroeger hadden de cafés vaak een vaste band die ze uitnodigden of een groepje dat zichzelf uitnodigde. Daar zijn we wat van af gestapt, we zijn op zoek gegaan naar heel wat nieuwe bands.” Zo komt Sirendipity bij Sif in de Vagant. “De groep bestaat nog maar vier maanden en brengt rock-country, maar we hebben er alle vertrouwen in dat ze er zullen staan.”

Van de Korenmarkt richting Grote Markt en daar staat Retired Punx in ’t Plectrum. “Uiteraard een bekende naam in Izegem, de groep bestaat dit jaar ook 20 jaar. Maar het is toch best al een tijdje geleden dat ze op de Kroegentocht optraden.”

Ook ’t Vlaams Huis zal opnieuw van de partij zijn en net als vorig jaar komt daar een dj line-up met heel wat dj’s die er ooit hun strepen verdienden. Even terug in de (goede ouwe) tijd dus. In de Playa is MFH de uitzondering die de regel bevestigt. De stevige coverband zet daar al jaren het kot op stelten en mag dat opnieuw doen. Bij Leute’s kun je genieten van ‘Tattootom and the Blank Sheets’, waarvan de zanger ook furore maakte in The Voice.

Bluesrock in Plan B

Van de Grote Markt naar de Sint-Pieterstraat, maar niet zonder te passeren aan Plan B. “De kroegbaas had er het verzoek om Appelblauwzjigroen te zetten, dat past daar perfect. Die gasten zijn van Ingelmunster en brengen bluesrock.” In ’t Doolkruydt komt Ides solo spelen. “De man kent 300 songs uit het hoofd en voelt aan wat hij waar moet brengen. Ideaal ook voor de beperkte ruimte van het café.”

In de Oude Pieter is de intimistische singer/songwriter Chris Corn te gast. “Daar begint het optreden pas om 22 uur, zodat wie wil eten in De Pieter dat nog altijd kan.” Aan de overkant in Ariba kiest men voor dj’s, Robert Abigail en Dennis Cartier die ook al weinig voorstelling behoeven.