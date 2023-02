Krak Thérèse (78) van café Mou Morel in Komen verrast dankzij extra huldigingsmoment in bijzijn van al haar klanten

Thérèse Duthoy (78), de kranige dame die al decennia lang café Mou Morel in Komen draaiende houdt, werd eerder deze maand tot Krak van de gemeente verkozen. Ze kreeg haar trofee tijdens een officiële plechtigheid, maar dat was buiten haar klanten gerekend. Die hielden zondagavond nog een extra huldigingsmoment, te midden haar café.

“Jamaar mannekes, het is voor het eerst dat ik een bordje aan de deur ga moeten hangen dat er geen mensen meer binnen kunnen!” Met haar gekende, droge manier van reageren probeert Thérèse haar emoties onder controle te houden. Dat de kersverse krak van de gemeente geliefd is, is geen geheim maar toch was het ook voor de ‘mama van de Komenaars’ even slikken toen ze de opkomst zag.

Het café is een regelrecht establishment, waar het net geen zonde is om er toch niets minstens één keer een glas te gaan drinken. Het klantenbestand van de plaats, die al meer dan een eeuw nagenoeg ongewijzigd bleef, bestaat uit grootouders, ouders, kinderen en zelfs kleinkinderen. Allen zag Thérèse ze opgroeien en allen kent ze hen bij hun voornaam. Niemand was dan ook echt verbaasd toen Thérèse de titel van Krak van de Komen-Waasten kreeg, al moest de waardin zelf even slikken. “Ik ben toch maar een gewone dame, die gewoon haar werk doet. Dat is nu toch niet zo speciaal?”, klonk het toen in een reactie.

Verrassingsfeest

Dat ze echter wel speciaal is en een plek heeft in de harten van heel wat Komenaars, bleek toen ze zondag allen kwamen opdraven voor een verrassingsfeest ter ere van haar titel. Thérèse moest er even bij gaan zitten toen één van de klanten het woord nam en haar in naam van de volledige gemeente bedankte. Ook enkele leden van het gemeentebestuur tekenden present. “Onmogelijk om een icoon als Thérèse niet te huldigen. Nooit eerder was een titel zo terecht en verdiend als dit”, klonk het bijna in koor.

Thérèse zelf, overduidelijk geëmotioneerd door zoveel menselijke warmte, maakte meteen duidelijk dat ze nog steeds stevig de teugels in handen heeft van haar café. “Zoveel volk is leuk, maar ik ga moeten rekening houden met de berg afwas. Alle, wat drink je?”