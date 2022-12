Koos Delecluyse staat tien jaar in ’t Hoekske en viert dit

Een dikke tien voor sfeer en gezelligheid: zo typeren de trouwe klanten van volkscafé ’t Hoekske de sfeer in het kleinste café van de gemeente.

Zopas bedankte Koos Delecluyse haar klanten met een feestje ter gelegenheid van de tien jaar waarin ze instond voor de vlotte en aangename service in ’t Hoekse. Een decennium geleden nam ze de zaak op het Polenplein over van Pavel. Van het kleinste café binnen de gemeente maakte ze er een gezellige kroeg van waar je terecht kunt voor een aangename babbel, een drankje en een ontmoeting met vrienden aan de toog.

Op zondagmorgen is Koos altijd in de weer om de vroege marktgangers te bedienen. In de zomer met een frisse drank en op de koude dagen met een hartverwarmende koffie. Eén dag na het decenniumfeestje was een aantal trouwe klanten er al vroeg bij om na te kaarten. (JM)