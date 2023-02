Klanten nemen afscheid van iconisch café in Roeselare dat binnenkort tegen de vlakte gaat: “Maar er zijn al volop plannen voor een nieuwe locatie”

Trouwe klanten namen dit weekend afscheid van het bekende Roeselaarse café De Verlichte Geest. De gebouwen langs de Middenstraat gaan binnenkort tegen de vlakte en maken er plaats voor een nieuwbouwproject. “We beseffen nog niet echt goed dat het hier voorbij is, maar zijn ondertussen wel volop plannen aan het smeden voor een nieuwe locatie.”

Vroeger vierden tal van jongeren er het einde van hun examens, de afgelopen jaren was De Verlichte Geest een plek waar vooral tal van rock- en metaloptredens plaatsvonden. Dit weekend kwam er echter een einde aan het bijna 30 jaar lange verhaal van het café langs de Middenstraat. Onder andere De Verlichte Geest en de barbershop van Mr.Steve, die inmiddels verhuisd is naar de Kattenstraat, ruimen er plaats voor een nieuwbouwproject.

Met bands op vrijdag en dj’s op zaterdag namen de trouwe klanten dit weekend afscheid van hun geliefde uitgaansplek. Onder andere Geert Hiroux, die in 1995 het café opende en het in 2003 overliet, tekende zaterdag present en hielp er mee de klanten bedienen.

Nieuwe locatie

“Hoewel het al twintig jaar geleden is, herken ik nog heel veel klanten van toen”, zegt Hiroux. “Het doet me deugd om hen terug te zien. Eigenlijk was ik best wel zenuwachtig in aanloop naar dit weekend. Op een of andere manier was ik toch erg bezig met het afscheid van De Verlichte Geest. Toen ik hier achter de toog stond, was het vooral een jeugdcafé. De voorbije jaren is het geëvolueerd tot een plek waar tal van optredens plaatsvonden. De uitbaters hebben dat echt goed gedaan, ik hoop dat ze nog ergens anders het goede werk kunnen voort zetten.”

Dat is alvast de intentie. “Momenteel beseffen we nog niet echt dat het hier afgelopen is, maar we zijn op een goed spoor om De Verlichte Geest op een nieuwe locatie onder te brengen. Al zal het waarschijnlijk niet Roeselare, maar Kortrijk zijn. We hebben nog wat werk, maar hopen in mei onze nieuwe locatie voor te kunnen stellen”, aldus Lucas Aerbeydt, ook jarenlang een van de dragende krachten in het café.

Anekdotes

Die gedachte verzacht een beetje de pijn bij Sarah Noppe. Zij baatte de afgelopen jaren De Verlichte Geest uit. “We nemen met een dubbel gevoel afscheid van De Verlichte Geest. Langs de ene kant vertoont het oude gebouw toch heel wat gebreken, langs de andere kant voelt het een beetje alsof ze mijn baby afnemen. Het doet me wel erg deugd om veel bekend volk terug te zien. Tal van anekdotes en herinneringen komen naar boven. We gaven hier heel wat beginnende bands kansen, maar ook grotere groepen kwamen hier over de vloer. We hopen dan ook dit mooi verhaal op een andere locatie verder te zetten.”