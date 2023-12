“Klanten jaar lang verwennen”: 125 verjaardagskaarsjes voor café Bucksom in Menen

Januari 2024 wordt voor iedereen een nieuwe start, maar voor Rudy Tyberghien (62) betekent de jaarwisseling het startschot van de exceptionele verjaardagsviering van zijn café Bucksom. Het bestaat maar liefst 125 jaar.

“In 2024 mag mijn geliefde café maar liefst 125 verjaardagskaartjes uitblazen. Dit is toch wel redelijk uniek en op de koop toe is café Bucksom dan ook nog eens door vijf generaties van dezelfde familie uitgebaat”, zegt Rudy. Onze cafébaas leek wel uitverkoren om later een café uit te baten.

“Ik heb heel mijn leven al het caféleven meegemaakt. Ik ben er zelfs geboren. Mijn vader Roland Tyberghien baatte toen Cinema Bucksom uit hier in De Barakken. Dit was de allereerste bioscoop in Menen, opgestart in 1899 door mijn overovergrootvader Henri Cottignies. Cinema Bucksom was heel populair onder de arbeiders die toen nog geen televisietoestel thuis hadden. Ik heb me daar altijd in mijn element gevoeld. In de cinemazaal leerde ik als peuter zelfs fietsen. En als jonge knaap hielp ik toen al met mijn vader in het café, en gelukkig, want hij zat soms meer elders op café dan in zijn eigen zaak”, lacht Rudy.

Nooit dronken

Van opleiding was Rudy elektricien en hij werkte ook nog een tijdje in een fabriek, maar hij voelde zich pas ‘thuis’ in het café. “Ik kon mij geen betere plek voorstellen, elke dag zat ik als kind tussen de stamgasten en de mooie vrouwenbenen. En als ik dorst had gaf mijn pa mij een slokje van zijn pintje, zo ging dat vroeger. Het zou vandaag geen waar meer zijn. Al mag ik met trots zeggen dat ikzelf nog nooit dronken ben geweest in mijn eigen café”, vertelt Rudy.

Het was ook op café dat Rudy de liefde van zijn leven vond. “Ik leerde er inderdaad Anneke kennen. Zij kwam toen ook al een handje helpen hier”, weet Rudy. “Toen zijn vader in 1985 stopte met zijn café hebben wij het een jaar later overgenomen. Ik heb het vroeger ook altijd met heel veel plezier gedaan en vandaag nog altijd. We zijn dan ook al meer dan 45 jaar samen, hé”, lacht Anneke Deleu (59). In 2000 werd Cinema Bucksom verkocht en verhuisden Rudy en Anneke naar hun huidige café. “De cinema was destijds een van de weinige vormen van ontspanning na een lange werkdag. In 2000 kwam er niemand meer naar onze bioscoop en ons zaaltje stond leeg, vandaar onze verhuizing naar ons eigenste café Bucksom”, vertelt Rudy.

Achterachterkleinzoon Rudy houdt vandaag dus de Bucksom-fakkel hoog en stevig. “Grondlegger Henri Cottignies werd opgevolgd door mijn overgrootvader Paul Deckmyn, daarna door mijn grootvader Valeir Tyberghien en ten slotte door mijn vader Roland. Dit is toch wel uniek te noemen, want we horen zelden verhalen van vier of zelfs drie generaties. Een opvolger zoeken binnen de familie blijft voor iedere cafébaas een echte opgave. Wij doen het nu al vijf generaties lang, hé”, zegt een trotse Rudy. Een opvolger heeft Rudy zelf echter nog niet gevonden. “Onze zoon staat niet onmiddellijk te trappelen. Jammer, dat wel. Al zou een zesde generatie wel straf zijn”, mijmert Rudy.

Volkscafé

Café Bucksom is nog altijd een rasecht volkscafé met zijn trouwe klanten. “We hebben hier klanten van Menen, Lauwe, Rekkem maar ook Halluin. Ook iedere stand, rang en generatie komt hier zijn pintje proeven. We hebben in het café ook een kaartclub, De Vroege Vogels én een motorclub, De Bucksom Bikers. Met die laatste vieren we ieder jaar ons bestaan met telkens een mooie vijfdaagse rondrit”, zegt Rudy.

125 jaar, dat moet uiteraard gevierd worden. “Ik zal héél het jaar lang mijn klanten eens goed verwennen. Ze zullen drankkaarten van 22 euro kunnen kopen zoveel ze willen voor maar 20 euro. Dus iemand die in het jaar 100 kaarten zou kopen mag in principe voor 200 euro gratis drinken”, rekent Rudy uit.

Ook in april zal er gefeest worden. “Dan word ik 63 jaar en geef ik een super verjaardagsfeest voor vrienden, familie en vaste klanten, maar… dat is nog een geheimpje”, lacht Rudy.

Met meer dan 38 jaar ‘cafébaas’ op de teller mag Rudy zich een van de langst werkende uitbaters noemen in Menen. “Er zijn er nog twee die iets langer cafébaas zijn in Menen, maar geen generaties lang. Hoelang ik er nog mee zal doorgaan? Dat weet ik nu nog niet. Nog zolang ik kan zeker? Het zit in mijn bloed, hé… Het zal moeilijk zijn om ermee te stoppen, hoor. Ik zal het eens aan mijn vrouw vragen”, lacht Rudy.