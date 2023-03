Klaar voor de zomer: opbouw strandbars in Knokke-Heist gestart, bij goed weer kan je er al snel terecht

Op het strand van Knokke-Heist is de opbouw van de 24 strandbars gestart. De concessiehouders betalen dit jaar 20 procent meer, maar dat kan de sfeer niet drukken. Zeker omdat er opnieuw muziek mag gespeeld worden, al is dat met duidelijke beperkingen. “Achtergrondmuziek, géén feestmuziek. En ja, daar zien we strikt op toe”, zegt bevoegd schepen Anthony Wittesaele (GBL). Het beste nieuws: wellicht moet je niet lang meer wachten om met de voetjes in het zand van een cocktail te genieten.

Het lijkt wel symbolisch, het stralende zonnetje boven het strand van Knokke-Heist wanneer de ‘baigneurs’ starten met de opbouw van hun strandbar. Op de zeedijk was het woensdagochtend een komen en gaan van vrachtwagens en kranen om alles op z’n plaats te krijgen. Op het strand staan passanten te zwaaien, vol ongeduld om een aperitief te kunnen benuttigen in de bars.

Kwaliteit

En dat kan straks weer, want Tussen Knokke le Zoute en Heist geniet je van een cocktail met de voetjes in het zand in één van de 24 strandbars. Nergens aan onze kust vind je er meer. En ook nergens wordt wellicht zo strikt toegezien op de kwaliteit. “Uniformiteit is belangrijk. Dat straalt iets extra uit”, knikt schepen Anthony Wittesaele (GBL).

Wittesaele is al ruim tien jaar schepen van Strand en zag het beeld rond de strandbars jaar na jaar evolueren. Want een dagje aan zee? Daar hoort voor het merendeel van de toeristen nu eenmaal een bezoekje aan een beachbar bij. De voorbije drie jaar werd dat drankje niet vergezeld door muziek, vanaf deze zomer mogen er wél weer liedjes afgespeeld worden. Een gunstmaatregel van de kustgemeente, maar wel eentje met duidelijke regels. “We geven maandelijks een individuele vergunning. Bij de eerste overtreding speelt de baigneur zijn vergunning voor die maand kwijt, bij een tweede inbreuk blijft het in die bar de rest van het seizoen stil”, legt Wittesaele uit. “We zijn allemaal fan van muziek, dat draagt bij aan de sfeer. Maar het mag de kwaliteit van de ervaring van een strandbezoek niet bezoedelen. Muzikale vervuiling zoals we het enkele jaren geleden hebben gezien? Neen, dat willen we echt niet meer. De afspraak is achtergrondmuziek, meer niet. Daar gaan we strikt op toezien.”

Concessieprijs

Het merendeel van de badkarhouders kunnen zich daar perfect in vinden. Waar ze het wél wat moeilijker mee hebben, is dat de concessieprijs dit jaar steeg met 20 procent. “En we begrijpen dat het geen leuk nieuws was”, zegt Wittesaele. “Het is voor niemand leuk als de prijzen stijgen. Maar we doen dit zeker niet zomaar. Als gemeente doen we jaarlijks zelf heel wat inspanningen om het strand ‘klaar’ te krijgen voor de opbouw van de strandbars en – cabines. Ook voor ons zijn die kosten gestegen.” Het zorgt er wel voor dat – afhankelijk van strandbar tot strandbar – bepaalde zaken duurder worden, zoals het huren van een strandbedje. Want, zo horen we, ook de personeelskosten stijgen. Net zoals het materiaal van de bars zelf.

Volgend weekend al?

Toch viel woensdagochtend de relaxte sfeer onder de stranduitbaters op, wanneer we een bezoekje brengen op het strand. “Het is mooi weer, hé”, knipoogt Frederik Torresan van Pura Vida, tevens voorzitter van de badkarhouders in Knokke-Heist. Torresan is volop in de weer om zijn stuk strand van 3.000 m² zo snel mogelijk klaar te krijgen. “Ik hoop het weekend van 25 maart al te openen. Als het weer het toelaat, natuurlijk”, zegt hij. Even verderop lopen we zijn collega Kevin Caes van het Lichttorenstrand tegen het lijf. Mét een brede glimlach. “Het is hard werken om alles klaar te krijgen, maar we doen het graag. Ook wij hopen volgend weekend al onze eerste cocktails te kunnen schenken”, besluit Caes. (MM)