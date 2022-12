Kerstfuif De Gilde (Rumbeke) voor laatste keer met dj Geert: “Ook wij zullen ons weer op de dansvloer wagen

In café De Gilde in Rumbeke organiseert men nu al enkele jaren een vermaarde kerstfuif. Op dezelfde avond waarop wat verderop de Rumbeekse kerstmarkt plaatsvindt. “En met de laatste keer met deejay Geert. Hij zal er ongetwijfeld een mooi afscheidsfeestje van willen maken.”

Al veertien jaar staan Philip Plets en Kristien Bagein achter de toog van De Gilde in Rumbeke. Ondertussen is het uit Meulebeke afkomstige koppel niet meer weg te denken uit de Roeselaarse deelgemeente. Op zaterdag17 december organiseren ze opnieuw hun kerstfuif. “Eerst hadden we een Halloweenfuif, maar met de komst van de kerstmarkt hebben we die omgevormd tot een kerstfuif. Een dresscode is er, in tegenstelling tot de Halloweenfuif, niet. Je kan gewoon binnen stappen en mee komen genieten.”

Vaste waarde op de fuiven die Philip en Kristien al veertien jaar organiseren is deejay Geert. “Hij is de man van Let’s Move Music, maar straks houdt hij ermee op. Een reden te meer, dus, om zeker nog eens af te zakken. Hij heeft het enorm goed in de vingers om muziek op maat te spelen van de aanwezige mensen. De dansvloer staat meteen vol.”

Op de kerstfuif komt heel wat vast cliënteel. “Ze zijn er al maanden over aan het praten. Maar we zien ook veel ander volk. Mensen die afzakken van de kerstmarkt, bijvoorbeeld. Op een bepaald moment kan het wat kalmer zijn, maar even later komt dan weer een grote groep binnen en zijn we weer vertrokken.”

Ook Philip en Kristien genieten met volle teugen mee. “We hebben ook onze favorieten en als ze die liedjes spelen, staan wij mee te dansen”, lachen ze. Het is een avond genieten, maar ook hard werken. “Meestal kunnen we tegen vijf uur beginnen opkuisen. En na een powernapje moeten we de volgende dag weer paraat staan.”

Nieuwjaarsreceptie

In januari begint het echtpaar aan het vijftiende jaar in De Gilde. De coronaperiode was uiteraard niet makkelijk, maar ondertussen draaien ze weer op volle toeren. “Ook de keuken doet het weer goed. Dankzij Social Deals hebben we een nieuw publiek weten aan te te spreken.”

Op 14 januari is er dan de nieuwjaarsreceptie in De Gilde. “Ook al zo’n klassieker, maar dat zal dus met een andere deejay zijn. Het zal even wennen zijn.”