Kaffee Lagaar in Izegem plots dicht, eigenaar Paul Berlamont: “We zoeken een oplossing”

Kaffee Lagaar, tegenover het station in Izegem, is woensdagmorgen niet meer open gegaan. Zaakvoerster Virginie Gobert gooit er de handdoek en gaat een nagelstudio runnen in Ingelmunster. Eigenaar Paul Berlamont ziet het ook met lede ogen, maar niettemin filosofisch aan. “Er zijn geen doden bij gevallen, we moeten verder.”

Maandag is de sluitingsdag van Kaffee Lagaar, dinsdag 7 maart was het café gewoon open, maar op woensdag 8 maart bleven de rolluiken naar beneden. Het was een publiek geheim dat de vloer van Kaffee Lagaar niet meer plat gelopen werd.

Virginie Gobert startte op 1 april 2020 in het café, maar moest de opening uitstellen door de lockdowns. Net geen drie jaar later is het nu over. “Veel meer weet ik ook niet, ik heb het via via en zeker niet als eerste vernomen”, zucht Paul Berlamont. “Ze gaat de zaak niet meer openen, dus moeten we op zoek naar een oplossing. Kijk, leuk is dit niet, maar er zijn ergere dingen. En wij doen gewoon voort”, kondigt Paul – zelf koud gepakt door het nieuws – de zoektocht naar een nieuwe gerant aan.

Ruim kwarteeuw open

Kaffee Lagaar is een naam als een klok in het Izegemse horecaleven. In 1997 opende Paul Berlamont, die daarvoor aan de andere kant van het spoor de Pattaya (waar nu Penta Reizen huist, red.) runde, Kaffee Lagaar. Met een uitgekiend interieur bracht hij een ziel in dit café en het was ook een druk beklante herberg.

Dirk David en Sonja Depypere hielden tien jaar open, vervolgens was het negen jaar de beurt aan Lintsie Vansteenkiste en haar man Geert Mestdag, tot Virigine Gobert dus medio 2020 haar opwachting maakte.